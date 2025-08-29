Accordo dopo una cena al McDonald’s: comprato McKennie | Colpaccio da 15 milioni in Serie A

Colpo di scena Weston McKennie e accordo per il trasferimento del centrocampista statunitense nelle battute finali del calciomercato estivo. La Juve può incassare 15 milioni.

Gli ultimi giorni del calciomercato estivo possono riservare tanti movimenti a sorpresa in Serie A. Uno di questi può coinvolgere il duttile centrocampista della Juve Weston McKennie. Lo statunitense classe ’98 è stato usato col contagocce da Igor Tudor nelle ultime uscite dei bianconeri e può essere una delle ultime pedine sacrificate durante la sessione di trattative estive.

Nell’ultima gara disputata dai bianconeri, l’esordio vincente in campionato contro il Parma, il centrocampista ha disputato un solo minuto di gioco. Igor Tudor sembra aver scelto la sua coppia di titolari inamovibili, formata da Locatelli e Thuram, e non è dunque esclusa una cessione last minute per il calciatore statunitense.

Il classe ’98 è arrivato a Torio cinque anni fa ed in tutto ha collezionato 183 presenze e 18 reti con la Vecchia Signora. In bianconero ha vinto due Coppe Italia ed una Supercoppa italiana, la sua duttilità lo ha visto occupare ogni zona del centrocampo, dalla mediana alle corsie esterne.

Il contratto dell’ex Schalke 04 è in scadenza nel giugno del 2026 e se non dovessero arrivare segnali di rinnovo la sua cessione last minute può decollare negli ultimi giorni del calciomercato estivo. I bianconeri potrebbero anche accontentarsi di una cifra che oscilli sui 15 milioni di euro, favorendo la fumata bianca decisiva per la cessione del centrocampista.

McKennie lascia la Juve ma non la Serie A

Il centrocampista americano è stato spesso accostato ad altri club in Italia e non solo. Nel gennaio del 2023 la Juve lo girò in prestito al Leeds in Premier League, ma la squadra inglese non lo riscattò dopo la retrocessione in Championship.

In questi concitati ultimi giorni del calciomercato estivo invece i bianconeri possono cederlo in via definitiva, anche per scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero. Ed in agguato c’è sempre il grande ex, Massimiliano Allegri.

Colpo McKennie per il Milan: la richiesta della Juve

L’ex tecnico della Juventus conosce bene il centrocampista statunitense. Il Milan è a caccia degli ultimi colpi in entrata e tanta attenzione è rivolta alle manovre di Igli Tare a centrocampo.

La strada per Fabbian del Bologna sembra complicata, mentre resta un’opzione da seguire quella che porta ad un altro ex bianconero come Rabiot. In tutto ciò la soluzione McKennie potrebbe accontentare le richieste del tecnico rossonero, con la Juve pronta ad incassare 15 milioni.