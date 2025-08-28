Una partita mi è bastata: ti convoco in nazionale | Ecco la prima sorpresa di Gattuso

Mancano poche ore all’annuncio della prima lista di convocati del nuovo CT della Nazionale Rino Gattuso. C’è spazio per un nome a sorpresa

Il tempo sta per scadere, l’emozione e l’attesa sono invece alle stelle. Entro qualche ora, non di più, Gennaro Gattuso, per tutti Rino, renderà ufficiale la prima lista di convocati della sua carriera da Commissario Tecnico della Nazionale italiana.

Un momento che l’ex centrocampista calabrese ricorderà per il resto della sua vita. Non c’è tempo però per emozionarsi troppo: l’Italia deve puntare a vincere tutte le partite del proprio girone di qualificazione ai Mondiali del 2026.

In questo momento gli azzurri sono staccati di molto dalla Norvegia di Haaland, grande favorita per la conquista di quel primo posto che garantisce l’approdo diretto alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Per poter sperare in un sorpasso in testa al gruppo l’Italia deve vincere tutte le gare che restano da qui alla fine e sperare in qualche passo falso degli scandinavi. Un’ipotesi che ad oggi appare quanto mai improbabile.

Gattuso è pronto, la sorpresa è dietro l’angolo

Per ciò che concerne l’elenco dei convocati, i quali già domenica sera dovranno presentarsi a Coverciano per mettersi a disposizione del CT, filtrano già parecchie indiscrezioni. Nelle ultime ore in realtà una tegola molto pesante si è abbattuta sulla Nazionale e di conseguenza su Gattuso.

Il pilastro e punto fermo insostituibile del centrocampo azzurro, Sandro Tonali, si è infortunato a una spalla nel corso del match tra il Newcastle e il Liverpool. L’ex stella del Milan salterà al 100% il doppio impegno contro Estonia e Israele.

Centrocampo da rifare, Gattuso pensa a un outsider

Un problema non di poco conto per Gattuso che potrebbe a questo punto inserire nell’elenco dei convocati un nome che ad oggi nessuno o giù di lì prende in considerazione. Trattasi di Michael Folorunsho, 27enne centrocampista di proprietà del Napoli ma ceduto in prestito al Cagliari.

Nel match d’esordio del campionato tra i rossoblù e la Fiorentina proprio l’ex prodotto del vivaio della Lazio ha disputato una buonissima gara risultando alla fine tra i migliori in campo. Chissà che questo non sia stato sufficiente a convincere il nuovo CT azzurro. Ad oggi una chiamata per Folorunsho non si può escludere a priori, anche se è da considerare altamente improbabile.