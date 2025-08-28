Titolare contro il Parma, fuori rosa con il Genoa: fulmini alla Continassa | Elkann non ha perdonato

Scoppia il caso alla Continassa, con un calciatore, che ha giocato titolare la prima di campionato, che è finito fuori rosa. Vediamo che cosa è successo.

Nel calcio moderno non è raro che alcuni calciatori finiscano fuori rosa, esclusi dalla prima squadra per ragioni che vanno oltre il campo. Le società, sempre più attente a immagine e disciplina, adottano questa misura quando un giocatore non rispetta le regole interne o mostra atteggiamenti poco professionali. Può trattarsi di ritardi agli allenamenti, conflitti con l’allenatore, dichiarazioni pubbliche sgradite o veri e propri atti di insubordinazione.

In altri casi, l’esclusione non dipende da motivi disciplinari, ma da scelte tecniche o economiche. Alcuni club preferiscono non rischiare un infortunio su calciatori messi sul mercato, oppure isolano elementi con ingaggi troppo pesanti, in attesa di una cessione. Queste decisioni, però, possono creare tensioni nello spogliatoio e attirare l’attenzione dei media, danneggiando l’immagine della società stessa.

Per i giocatori, stare fuori rosa significa allenarsi separatamente, senza possibilità di scendere in campo ufficialmente. Una condizione difficile da accettare, che spesso porta a richieste di trasferimento o a rotture definitive. Se da un lato le società cercano così di affermare autorità e coerenza, dall’altro rischiano di svalutare un patrimonio tecnico ed economico. La gestione dei casi fuori rosa rimane quindi una delle sfide più delicate del calcio contemporaneo.

Disastro Juve: calciatore finisce fuori rosa

Una situazione di questo tipo rischia di concretizzarsi dalle parti della Continassa, dove un calciatore ha fatto infuriare società e tifosi con un gesto a dir poco clamoroso.

Il giocatore di cui stiamo parlando ha giocato da titolare la prima di campionato con il Parma, mentre nella sfida in programma domenica pomeriggio contro il Genoa, rischia appunto di rimanere a casa per volontà della società. Vediamo però di chi stiamo parlando e che cosa è accaduto.

Elkann non perdona

Nella serata di lunedì, a San Siro, Khephren Thuram è stato ripreso durante la gara dell’Inter quasi esultare per il gol del fratello Marcus.

Un gesto che non è piaciuto a tanti tifosi e addetti ai lavori, tanto che addirittura qualcuno ha chiesto la sua messa fuori rosa. Nulla di tutto ciò accadrà, chissà però che Elkann non gli tiri le orecchie.