Mondo Inter in lacrime: RIP MASSIMO MORATTI | L’annuncio direttamente dall’ospedale

Il terribile annuncio sullo storico presidente, proveniente direttamente dall’ospedale, ha sconvolto il mondo interista.

Massimo Moratti è stato presidente dell’Inter per due periodi distinti, dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013. Figlio di Angelo Moratti, che guidò la società nerazzurra negli anni Sessanta durante l’epoca della “Grande Inter” di Helenio Herrera, ha rappresentato una continuità familiare nella storia del club.

Durante la sua gestione, Moratti ha investito risorse significative per riportare l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo. Sotto la sua presidenza sono arrivati giocatori di fama internazionale e allenatori di primo piano. Dopo un lungo percorso di ricostruzione, la squadra ha conquistato numerosi trofei, tra cui cinque scudetti consecutivi, diverse Coppe Italia e Supercoppe italiane, fino a raggiungere l’apice con la vittoria della Champions League nel 2010, completando così lo storico Triplete insieme a campionato e Coppa Italia.

Il suo impegno non si è limitato ai risultati sportivi: Moratti ha lavorato anche sul piano organizzativo e infrastrutturale, contribuendo alla crescita del club in ambito internazionale. La sua presidenza è stata caratterizzata da una forte identificazione personale con i colori nerazzurri, rafforzando il legame tra la famiglia Moratti e la storia dell’Inter. E ovviamente i tifosi lo amano in maniera incondizionata.

Moratti ricoverato

Proprio per quanto riguarda Moratti, nella giornata di ieri è arrivato un annuncio che ha messo paura al mondo interista. Lo storico presidente è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite piuttosto grave.

Un problema che però, almeno secondo quanto fuoriesce dall’ospedale, non dovrebbe metterlo in pericolo di vita. Tuttavia proprio in questi minuti qualcosa sembra essere di colpo precipitata, con i tifosi interisti che sono scoppiati in lacrime.

RIP Massimo Moratti

Compresa la notizia, diversi account nerazzurri sui social l’hanno riportata per informare i tifosi. La pagina ”Milano è solo nerazzurra” su Facebook ad esempio ha scritto un post a tal merito. Ed è proprio sotto questo che si è scatenato l’inferno.

A quanto pare infatti, diversi tifosi delle altre squadre, avrebbero commentato tale post scrivendo ”Riposa in pace”. Un gesto meschino e davvero terribile in una situazione del genere, che ha mandato su tutte le furie i tifosi interisti.