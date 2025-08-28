Milan, scatta la sindrome da centravanti: dopo Boniface salta anche Harder | Allegri è disperato

Un flop dopo l’altro. Il Milan sta collezionando solo insuccessi in questo rush finale di mercato e Massimiliano Allegri è sempre più nervoso

Fuori due. Anche il secondo obiettivo individuato dal Milan per rinforzare l’attacco sfuma quando tutto sembrava ormai fatto e definito. Dopo la rinuncia a Victor Boniface – il nigeriano del Bayer Leverkusen sembra non abbia superato le visite mediche – sarebbe sul punto di saltare anche l’arrivo di Conrad Harder.

Per il 20enne bomber danese, talento di razza esploso nello Sporting Lisbona il direttore sportivo Igli Tare aveva trovato un accordo di massima sulla base di 23 milioni di euro più bonus, mentre al giocatore era stato garantito un quinquennale da 1,5 milioni a stagione.

Questa volta sembra davvero tutto fatto, anche perché Harder a differenza di Boniface non avrebbe incontrato alcun problema con le visite mediche che avrebbe superato brillantemente. A pochi centimetri dal traguardo però qualcosa si è inceppato.

C’è chi avanza l’ipotesi di un’improvvisa e non proprio gradita richiesta al rialzo da parte del procuratore di Harder il quale avrebbe deciso di cambiare le carte in tavola. Un’opzione che in effetti non ha trovato una convinta smentita da parte dei diretti interessati.

Il Milan accusa lo Sporting, si va allo scontro

In realtà è stato lo Sporting Lisbona a far imbestialire la dirigenza rossonera: in sostanza il club lusitano ha chiesto, per non dire in realtà, preteso, di liberare Harder solo dopo aver definito nei dettagli l’acquisto del sostituto.

Una presa di posizione che il ds Tare ha rispedito subito al mittente innescando una rottura diventata poi definitiva. L’affare è dunque saltato a un metro dal traguardo, lasciando il Milan senza il tanto desiderato attaccante.

Allegri non è contento, decisivi gli ultimi giorni di mercato

A restare con un pugno di mosche in mano è ora come ora Massimiliano Allegri, che si ritrova con il solo Santiago Gimenez come unica opzione per il ruolo di prima punta: l’ex Feyenoord tra l’altro ha iniziato la stagione come peggio non si poteva.

Contro la Cremonese il centravanti messicano è stato di gran lunga il peggiore in campo e in attesa del rientro di Rafael Leao il peso del reparto offensivo pesa esclusivamente sulle sue spalle. A soli cinque giorni dalla fine del mercato il Milan deve trovare per forza un nuovo attaccante.