Immobile ko, Italiano lo sostituisce con un suo fedelissimo | Arriva a titolo gratuito

Il ko del centravanti spinge il Bologna a prendere un nuovo attaccante: arriva in rossoblù gratuitamente un fedelissimo di Vincenzo Italiano.

Il calciomercato non è solo un’occasione per rafforzare le rose con colpi di prospettiva o acquisti di prestigio: spesso rappresenta anche uno strumento indispensabile per sopperire agli infortuni. Quando un giocatore chiave si ferma a lungo, le società si trovano costrette a intervenire sul mercato per non compromettere gli equilibri tattici e i risultati sportivi.

Gli infortuni, soprattutto se colpiscono titolari in ruoli delicati come portiere, difensore centrale o centravanti, possono ridurre drasticamente le alternative a disposizione dell’allenatore. È in questi casi che la dirigenza accelera trattative o valuta soluzioni d’emergenza, dai prestiti a breve termine fino agli acquisti definitivi. Non mancano operazioni mirate a calciatori già pronti, con esperienza nel campionato, capaci di inserirsi rapidamente nel gruppo.

Tali scelte non sono prive di rischi: l’urgenza può spingere a investimenti onerosi o a ingaggi di calciatori che, una volta recuperati i titolari, finiscono ai margini. Tuttavia, in un calendario fitto di partite e competizioni, garantire copertura in ogni reparto diventa essenziale. Il mercato, in questo senso, non è solo programmazione ma anche capacità di reazione. Le società più competitive sanno che la rapidità nel sostituire un infortunato può fare la differenza tra un campionato anonimo e una stagione di successo.

Il Bologna a caccia di un sostituto di Immobile

E’ proprio così dunque che si starebbe cercando di muovere il Bologna. Nella prima giornata di campionato, persa contro la Roma allo stadio Olimpico per 1-0, i felsinei hanno visto l’infortunio di Ciro Immobile, nuovo arrivato del mercato estivo.

Il centravanti ex Lazio, dopo tutti gli esami del caso, ha riportato un problema che lo terrà ai box per ben due mesi. Una mazzata totale per lui e anche per la compagine rossoblù, che adesso sta valutando di prendere un sostituto in attacco.

Arriva il fedelissimo di Italiano

Per rimpiazzare Immobile, il Bologna sta pensando di prendere Christian Kouame, calciatore fedelissimo di Vincenzo Italiano, che gli ha dato fiducia ai tempi della Fiorentina.

L’attaccante ivoriano è fuori dal progetto della società viola, che per lasciarlo partire potrebbe acconsentire ad un trasferimento a titolo gratuito, che sia in prestito o anche a titolo definitivo.