Dopo la Juve è rinato: ora Tare lo regala ad Allegri | 25 milioni e firma sul contratto

Super colpo del Milan, che accontenta Max Allegri: preso per 25 milioni di euro un ex scarto della Juve, che è rinato dopo aver lasciato Torino.

Il calciomercato estivo sta entrando nella fase conclusiva, quella in cui le società si muovono con decisione per completare le proprie rose. Dopo settimane di trattative, ufficializzazioni e colpi a sorpresa, gli ultimi giorni rappresentano spesso il momento più frenetico, caratterizzato da accelerazioni improvvise e operazioni lampo.

Molti club, sia in Serie A sia nei principali campionati europei, hanno già definito i rinforzi principali, ma restano ancora aperte trattative legate a giocatori in uscita o a opportunità che il mercato può offrire all’ultimo istante. In particolare, le dirigenze cercano di colmare lacune emerse durante la preparazione estiva o di cogliere occasioni legate a esuberi di squadre rivali.

Tradizionalmente, la chiusura della sessione porta con sé giornate intense, con società impegnate tra uffici e contatti costanti con procuratori e intermediari. Alcuni affari si sbloccano solo grazie a dettagli contrattuali definiti nelle ultime ore, mentre altri rimangono incompiuti nonostante trattative avanzate.

L’attenzione degli appassionati si concentra dunque sugli ultimi colpi, in grado di cambiare gli equilibri della stagione. Una sessione lunga, fatta di strategie e attese, si prepara così al suo epilogo, consegnando ai club gli organici definitivi con cui affrontare i prossimi mesi di competizioni.

Il Milan lavora in questi ultimi giorni

Una delle squadre che in questi ultimi giorni sta provando a completare la rosa è il Milan. Il pesante ko contro la Cremonese ha evidenziato parecchi problemi in casa rossonera, e di conseguenza la società si sta muovendo sul mercato.

Per accontentare mister Max Allegri però il ds Igli Tare ha intenzione di prendere una vecchia conoscenza della Juve, che a Torino era diventato quasi un peso, e che ora è esploso in maniera definitiva.

Colpo da 25 milioni di euro

Nonostante il Milan sta affondando il colpo per Nkunku del Chelsea, dopo che il colpo Harder è sfumato del tutto, a San Siro potrebbe arrivare un altro attaccante.

Si tratta di Kaio Jorge, vecchia conoscenza della Juventus, che a Torino non è esploso, e che in Brasile è tornato a brillare. Per portarlo sotto la Madonnina servono circa 25 milioni di euro.