A Zingonia arriva un fascio di banconote: il biglietto dice Arabia | Nuova cessione d’oro dopo Retegui

Nuovo scippo dall’Arabia Saudita per la Dea, che dopo Mateo Retegui perde un altro grande nome. I soldi sono già arrivati a Zingonia.

Negli ultimi anni il calcio saudita è diventato una delle principali attrazioni del mercato internazionale grazie a trasferimenti milionari che hanno coinvolto nomi di primo piano. Le società dell’Arabia Saudita, sostenute da ingenti investimenti statali, hanno messo sul piatto contratti faraonici in grado di convincere molti calciatori ad accettare una destinazione fino a poco tempo fa considerata secondaria.

Per i giocatori, la prospettiva di stipendi difficilmente raggiungibili in Europa rappresenta una motivazione decisiva. In alcuni casi, si tratta di campioni a fine carriera che scelgono di monetizzare gli ultimi anni di attività; in altri, di calciatori ancora nel pieno della loro parabola sportiva, attratti da offerte irrinunciabili. Questa dinamica ha acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi: da un lato c’è chi sottolinea la perdita di competitività e il rischio di un campionato esotico poco stimolante, dall’altro chi evidenzia come si tratti di opportunità professionali e personali legittime.

L’impatto sul calcio europeo è evidente: alcuni club hanno incassato cifre considerevoli dalle cessioni, mentre altri hanno dovuto rivedere piani tecnici improvvisamente privati dei loro leader. Il fenomeno, comunque, sembra destinato a proseguire, segnando una nuova geografia del calcio mondiale.

Altro scippo per l’Atalanta dopo Retegui

Uno degli addii più dolorosi per la Serie A in questa finestra di mercato, arrivato proprio in direzione Arabia Saudita, è stato quello di Mateo Retegui. Il capocannoniere dello scorso campionato si è trasferito nella Saudi Pro League per circa 60 mln di euro, al cospetto di uno stipendio enorme.

Per l’Atalanta dunque questa è stata una bella mazzata. Ma purtroppo potrebbe ben presto arrivarne un’altra. A quanto pare infatti un altro top player nerazzurro è pronto a fare le valigie sempre in direzione araba.

Nuovo incasso pesante per la Dea

La compagine atalantina potrebbe perdere a sorpresa Charles De Ketelaere. Il talento belga è finito nel mirino di diversi club arabi, pronti a farsi avanti per acquistarlo.

La Dea non vorrebbe affatto privarsi di lui, tuttavia in caso di una proposta irrinunciabile, la famiglia Percassi non potrebbe far altro che dire di sì.