Voglio lui, lo conosco benissimo: Allegri ha scelto il difensore d’esperienza | Arriva (quasi) gratis

Massimiliano Allegri ha scelto l’ultimo tassello d’esperienza per completare il pacchetto difensivo del Milan. Il rinforzo è una vecchia conoscenza del tecnico rossonero e può arrivare quasi a costo zero.

Il Milan di Massimiliano Allegri vuole dimenticare in fretta il brutto passo falso arrivato all’esordio in campionato. I rossoneri sono stati sconfitti in casa dalla neopromossa Cremonese, che ha ribaltato ogni pronostico a San Siro. La mano del nuovo tecnico ancora non si è vista nella squadra rossonera, che ha fornito una prova ben al di sotto delle aspettative.

L’ultima settimana di calciomercato estivo si preannuncia decisiva per le ultime manovre di Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Diavolo. La campagna acquisti della squadra rossonera è stata ricca di colpi di scena, ultimo tra cui quello del nuovo centravanti da regalare a Massimiliano Allegri.

L’ultimo ribaltone ha coinvolto Victor Boniface, arrivato a Milano per svolgere le visite mediche e poi tornato in Germania dopo il mancato via libera. I rossoneri hanno virato con decisione sul danese Conrad Harder, che è ad un passo dalla firma sul nuovo contratto col Milan.

L’attaccante arriverà dallo Sporting Lisbona per circa 24 milioni di euro. E, dopo aver sistemato il pacchetto offensivo, la squadra rossonera cercherà di chiudere altri rinforzi per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Vecchia conoscenza per Allegri, ecco il difensore esperto per il Milan

Oltre a sistemare l’attacco in questi ultimi giorni della sessione estiva il Milan continua il casting per difesa e centrocampo.

In mezzo al campo il nome più in quota è quello di Giovanni Fabbian, cresciuto nell’Inter ed oggi uno dei talenti del Bologna di Italiano. Mentre in difesa spunta l’idea della vecchia conoscenza per Massimiliano Allegri, pronto a pescare in casa Juve.

Rugani rinforzo low-cost per il Milan: la posizione della Juve

Parliamo di Daniele Rugani, centrale classe ’94 lo scorso anno mandato in prestito all’Ajax. L’esperto difensore potrebbe fare al caso del suo ex tecnico, tornato alla guida del Diavolo in questa stagione. Considerata la scadenza del contratto nel giugno del 2026 le richieste economiche della Juventus potrebbero favorire l’intesa decisiva.

Per evitare di perdere il difensore a parametro zero, considerato che il 31enne potrà accordarsi con nuove squadre già da gennaio, la Juve potrebbe accontentarsi di un indennizzo in questa sessione estiva.