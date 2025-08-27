Colpo da pazzi: Donnarumma in prestito secco in Serie A | Si chiude tutto in queste ultimissime ore

Non si sblocca la cessione di Gigio Donnarumma al Manchester City. Prende corpo l’ipotesi di un suo ritorno in Serie A ma solo in prestito

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora tutto da decifrare. Quando manca meno di una settimana alla scadenza della sessione estiva di mercato il portiere del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana non sa ancora dove giocherà in questa stagione.

Sembrava certa fino a qualche giorno fa la sua cessione al Manchester City, che ha un disperato bisogno di un nuovo estremo difensore titolare. Ma la trattativa tra le due società sembra essersi arenata.

Pep Guardiola è un profondo estimatore del numero uno stabiese ma l’affare, almeno in questo momento, è in stand by. Nei prossimi giorni i procuratori di Donnarumma e i dirigenti dei due club coinvolti cercheranno di trovare la quadratura del cerchio.

Come molti ricorderanno fino all’estate del 2021, quella del trionfo azzurro agli Europei, Donnarumma ha giocato titolare nel Milan risultando come il miglior estremo difensore della Serie A. Un fenomeno da tutti i punti di vista che il calcio italiano non è riuscito a trattenere.

Donnarumma torna in Italia? Ipotesi da urlo

Nel frattempo però c’è chi starebbe lavorando a fari spenti per riportare il portiere campano nel nostro campionato. Non il Milan che con Maignan si sente al sicuro e non ha alcuna intenzione di riportare a Milanello un calciatore da cui si è sentito tradito.

Restano le altre due big tradizionali, vale a dire la Juventus e l’Inter: sia i bianconeri che i nerazzurri non sono del tutto contenti delle prestazioni fornite dai rispettivi numeri uno, Di Gregorio e Sommer, e un eventuale ingaggio di Donnarumma consentirebbe loro di compiere un robusto salto di qualità.

Lo sfregio al Milan è compiuto

Si tratta però di un’operazione sulla cui fattibilità serpeggiano parecchi dubbi: è difficile immaginare che le due grandi d’Italia possano acquistare Donnarumma a titolo definitivo. L’unica possibilità consiste in un’acquisizione in prestito gratuito.

Negli ultimi infuocati giorni di mercato Damien Comolli da una parte e Beppe Marotta dall’altra faranno comunque un tentativo concreto per trovare un accordo con il Paris Saint Germain e con gli agenti del portierone azzurro. Juventus-Inter oltre che sul campo di preannuncia infuocato anche in sede di mercato. Vedremo come andrà a finire.