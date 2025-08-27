Classe, esperienza e un gol in finale di Champions: arriva al posto di Sancho | Botto di fine estate per la Roma

La telenovela che coinvolge Jadon Sancho e la Roma non è ancora terminata. I giallorossi guardano alla pista alternativa di lusso. Ha segnato anche in finale di Champions League.

Dopo aver esordito col piede giusto in campionato la Roma di Gasperini si getta nuovamente sul calciomercato in entrata. Gli ultimi giorni di agosto si preannunciano decisivi per la squadra giallorossa, che alla prima giornata in casa ha superato di misura il Bologna di Vincenzo Italiano.

La rete decisiva è stata firmata da uno dei volti nuovi della squadra giallorossa. Parliamo del brasiliano Wesley, terzino destro arrivato per 25 milioni più 5 di bonus dal Flamengo. Il laterale destro è riuscito a risolvere la contesa nel secondo tempo, approfittando di uno svarione difensivo di Lucumì.

Proprio l difensore del Bologna nelle scorse settimane era stato accostato alla lista di Massara, che sta modellando la rosa della Roma seguendo le indicazioni di Gasperini. I giallorossi continuano ad essere a caccia di un nuovo attaccante in questi ultimi giorni di mercato estivo.

Il nuovo direttore sportivo giallorosso è da tempo in contatto con il Manchester United per chiudere il colpo Jadon Sancho, ma la fumata bianca decisiva non è ancora arrivata.

La Roma molla Sancho, spunta l’alternativa di lusso

Gasperini dopo la vittoria sul Bologna ha respinto le voci che vedevano l’attaccante inglese aver rifiutato la proposta della Roma, ma il tempo stringe sempre di più. In attesa di capire l’esito definitivo della trattativa è naturale che i giallorossi si guardino intorno.

Se la pista che portava ad Elmas sembra tramontata, con l’attaccante che vuole solo il ritorno al Napoli, c’è una suggestione che proviene direttamente dall’Arabia Saudita.

Carrasco al posto di Sancho, novità Roma

Riflettori puntati su Yannick Ferreira Carrasco, ex Atletico Madrid e dal 2023 in forza all’Al Shabab. L’attaccante belga sta premendo per tornare a giocare in Europa, come scrive il sito Tuttomercatoweb.com. L’esterno offensivo classe 1993 avrebbe dato mandato ai suoi agenti di trovargli una sistemazione nel Vecchio Continente.

Si parla di interessamenti nei confronti del belga in Italia, Spagna e Francia. La sua esperienza potrebbe risultare utile alla causa della Roma di Gasperini, considerato anche il suo curriculum europeo. Ricordiamo che il belga segnò il gol del pareggio contro il Real Madrid, nella finale di Champions League del 2016,poi vinta dai Blancos ai rigori.