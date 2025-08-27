Champions League, oggi le ultime partite prima dei sorteggi | Italiane già in trepidante attesa

Oggi squadre in campo per le ultime gare valevoli per i playoff di Champions League, poi ci saranno i sorteggi.

Dopo una lunga attesa i campionati di calcio sono iniziati. Le squadre infatti sono scese in campo lo scorso weekend, dando delle importanti indicazioni ai propri allenatori e anche ai propri tifosi. Tuttavia le partite ufficiali per alcuni club erano iniziate già da qualche settimana.

Infatti i playoff delle varie coppe europee tengono banco già da tempo, e vedono diverse squadre pronte a darsi battaglia per un posto nelle coppe. Dalla Conference League all’Europa League, fino ovviamente all’Europa che conta, la tanto desiderata Champions.

Detto ciò, è proprio stasera che il quadro della coppa dalle grandi orecchie si completerà in maniera definitiva, visto che verranno giocati i match per sancire le ultime partecipanti alla competizione. Vediamo però quali gare si giocheranno.

Champions League, il quadro completo dei playoff

Nella giornata di ieri si sono giocate già tre sfide, che hanno regalato non poche sorprese. A passare il turno è stato il Bodo Glimt, forte del 5-0 dell’andata, e che ha fatto fuori lo Sturm Graz. A sua volta è poi arrivata una sorpresa clamorosa, con il Pafos che ha eliminato la Stella Rossa. Ancora più epica l’impresa del Kairat Almaty, che ha vinto ai rigori contro il Celtic.

Oggi dunque si giocheranno le restanti quattro partite. Si parte con il Qarabag che ospita il Ferencvaros alle ore 18.45, con i padroni di casa, forti del 3-1 dell’andata, pronti a chiudere la pratica. In serata, alle 21.00, invece sarà la volta di Copenaghen-Basilea, Benfica-Fenerbahce due sfide tutte da decidere, terminate in pareggio all’andata, e Bruges-Rangers Glasgow, dove invece i belgi hanno vinto il primo atto in trasferta per 3-1.

Italiane e non solo in attesa del sorteggio

Concluse le partite di questa sera, finalmente si potrà pensare al sorteggio. Juventus, Napoli, Inter e Atalanta sono in trepidante attesa, e sperano in un’urna, o meglio in un computer, benevolo.

Domani infatti, al Grimaldi Forum di Monte Carlo, ci saranno gli accoppiamenti, seguibili in tv dagli appassionati a partire dalle ore 18.00.