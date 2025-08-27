Cataclisma agli US Open: gira droga nel circuito | La WADA apre un’indagine

Terremoto agli US Open, circolano sostanze stupefacenti nel circuito statunitense. Ecco la denuncia ufficiale del protagonista, la WADA è pronta ad indagare.

Scoppia un nuovo caso agli US Open, come già accaduto in passato- anche nell’edizione 2025- emerge un problema legato all’assunzione di droga. I big sono pronti a scendere in campo in queste ore, mentre la WADA può far scattare l’indagine sull’uso di sostante stupefacenti all’interno del circuito a stelle e strisce.

Per quanto riguarda i tennisti italiani protagonisti del torneo statunitense, c’è tanta attesa per capire come tornerà in campo Jannik Sinner. Il numero uno del ranking ATP debutterà contro il ceco Vit Kopriva, tornando in campo dopo la finale di Cincinnati, persa per ritiro contro Alcaraz.

Lo spagnolo, numero due del ranking, si candida nuovamente ad arrivare fino in fondo alla competizione. C’è tanta attesa intorno al ritorno in campo di Sinner, che dovrà dimostrare di aver ritrovato la forma fisica e la tenuta mentale migliore per arrivare fino in fondo al torneo statunitense.

Ma in attesa del debutto del numero uno al mondo, c’è una denuncia ufficiale che arriva dal Grande Slam che scuote tutto l’ambiente tennistico.

Droga al circuito US Open, la denuncia ufficiale

L’utilizzo di sostanze stupefacenti fa discutere nel torneo degli Stati Uniti. A svelare i problemi derivati dal consumo di droga è stato uno dei protagonisti della competizione.

Parliamo del norvegese Casper Ruud, numero 12 al mondo, che è stato sconfitto in finale nel doppio misto dalla coppia italiana Vavassori – Errani.

Marijuana agli US Open: Ruud non ci sta

Il tennista scandinavo, finalista degli US Open nel 2022, ha alzato la voce contro il consumo di marijuana all’interno del circuito del Grande Slam. L’inconveniente è accaduto mentre il norvegese stava giocando nel doppio misto e sembra averlo infastidito e non poco. Ruud ha dichiarato: “Per me questa è la cosa peggiore di New York.”

Il norvegese continua ad attaccare l’uso di sostanze stupefacenti durante le gare: “L’odore è ovunque, anche sui campo. Dobbiamo accettarlo, anche se non è il mio odore preferito.” Confidandosi coi media scandinavi il tennista ha anche dichiarato: “È piuttosto fastidioso giocare, essere stanchi e a pochi metri di distanza trovare chi fuma marijuana.”