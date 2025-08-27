Batosta per Gattuso: 1° ko in vista di Estonia e Israele | L’infortunio è serio

Arriva la prima tegola per Gennaro Gattuso, in vista degli impegni cruciali contro Estonia e Israele. Il nuovo ct azzurro perde una pedina importante, ecco l’esito degli esami dopo l’infortunio.

Dopo l’addio a Luciano Spalletti l’Italia riparte dalla nomina di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico. L’ex allenatore del Napoli è stato sollevato dall’incarico dopo la dolorosa sconfitta arrivata contro la Norvegia per 3-0. Gli azzurri hanno perso al debutto nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026, mettendo da subito la strada in salita nel gruppo I.

Durante la sosta di settembre Gennaro Gattuso affronterà i primi due test ufficiali, già dal sapore di dentro o fuori. Solo il primo posto nel girone consente di qualificarsi per il Mondiale, mentre con la seconda piazza si arriverebbe agli spareggi.

Il nuovo ct è chiamato a ricompattare il gruppo azzurro e conquistare due vittorie nelle sfide che attendono l’Italia. Gli azzurri prima se la vedranno con l’Estonia, poi affronteranno Israele. Due gare da non fallire per evitare di aumentare il distacco con la prima piazza del girone.

Le attenzioni sono ovviamente rivolte alle prime convocazioni ufficiali del nuovo CT. Non sono escluse sorprese in ogni zona del campo, e molte decisioni del nuovo tecnico azzurro passano anche per le vicende di calciomercato in Serie A.

Prima tegola per Gattuso: infortunio serio per l’attaccante

Tanta attesa intorno alle prime chiamate del nuovo CT. Concentrandosi sul settore offensivo è difficile che venga confermato Mateo Retegui, nonostante lo scorso anno si sia laureato capocannoniere della Serie A. Il bomber oriundo ha lasciato l’Atalanta pe andare a giocare in Arabia Saudita, facendo calare inevitabilmente il suo appeal.

Chi invece è tornato, con la voglia di esser nuovamente protagonista è l’ex laziale, Ciro Immobile. La punta campana è il nuovo centravanti del Bologna, con Vincenzo Italiano che ha deciso di lanciarlo da subito titolare alla prima di campionato.

Tegola Immobile: infortunio serio per il centravanti

La gara dell’attaccante, dal sapore di derby contro la Roma, è durata però appena mezz’ora di gioco. Il centravanti ha abbandonato lo stadio Olimpico dopo aver subito un infortunio muscolare.

Gli esami strumentali hanno certificato la lesione al retto femorale destro. L’attaccante dovrà restare fermo ai box per almeno due mesi, saltando la possibilità di tornare a vestire l’azzurro.