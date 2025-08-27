Abbraccio tra Comolli e Massara: scambio secco che fa tutti felici | Roma e Juve salvano il bilancio

La Juventus e la Roma stanno imbastendo uno scambio che conviene ad entrambe, anche e soprattutto per il bilancio.

Il calciomercato è da sempre il cuore pulsante del calcio moderno, non solo per l’arrivo di grandi campioni o l’addio di stelle affermate, ma anche per la complessa dinamica degli scambi tra club. Negli ultimi anni, lo scambio di giocatori è tornato a essere una soluzione strategica, soprattutto in un contesto economico reso più rigido dalle normative sul fair play finanziario e dalla necessità di contenere i costi.

Gli scambi permettono alle società di rinforzare i propri reparti senza ricorrere a esborsi economici eccessivi. Si tratta di operazioni in cui due club valutano i propri calciatori con cifre simili, spesso inserendo conguagli per equilibrare i valori di mercato. Non mancano i casi in cui i giovani talenti vengono utilizzati come pedine per agevolare trasferimenti più complessi, garantendo al tempo stesso prospettive di crescita sportiva.

Celebri restano alcune operazioni che hanno cambiato il destino di squadre e campionati: scambi che hanno portato in nuove realtà giocatori poi rivelatisi fondamentali. E uno di questi potrebbe molto presto concretizzarsi tra la Juventus e la Roma. Un affare che sarebbe davvero importante per entrambe le società in termini economici, e, forse, anche dal punto di vista tecnico.

Grande scambio tra i due club

Entrambe le società hanno diversi calciatori che non rientrano più nel progetto, e che di conseguenza sono finiti sul mercato. Mancando sempre meno però alla chiusura della sessione estiva di trasferimenti, i dirigenti devono trovare quanto prima una soluzione.

E sia la Roma che la Juventus stanno lavorando in questo senso, cercando un affare assurdo. Damien Comolli e Friederic Massara sono infatti ad un passo dalla chiusura di una mega operazione. Vediamo però quali sono i calciatori coinvolti.

Affare tosto ma non impossibile

Se dalle parti della Continassa il calciatore ormai fuori progetto è Dusan Vlahovic, in quel di Trigoria è capitan Lorenzo Pellegrini ad essere ormai ai margini della rosa.

Ed è per questo che si è ipotizzato uno scambio secco tra le due compagini, in modo da evitare di avere due calciatori scontenti da qui a fine stagione, e comunque di non perderli a parametro zero tra meno di un anno. L’affare è difficile, soprattutto a causa dello stipendio di Vlahovic, ma non impossibile.