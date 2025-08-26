Urlo Liverpool al St. James Park, 2-3 al Newcastle al 100° minuto | Favola Ngumoha
Girandola di emozioni al St. James Park, casa del Newcastle. Il Liverpool acciuffa i tre punti grazie al classe 2008 Rio Ngumoha, il gol del 2-3 è arrivato al 100esimo minuto.
Una gara da brividi quella andata in scena al St. James Park tra Newcastle e Liverpool. Il primo monday night della stagione per le due squadre riserva tantissime emozioni, prima del gol vittoria arrivato al decimo minuto di recupero in una partita infinita. Entrambe le squadre sono partite col piede sull’acceleratore, dopo una vigilia agitata anche dal caso Isak, centravanti dei Magpies da tempo nel mirino del Liverpool.
Dopo diverse occasioni per i padroni di casa, a sbloccare la gara in favore dei Reds ci ha pensato Gravenberch. Il centrocampista ha superato Pope con un micidiale tiro da 30 metri, insaccato nell’angolino basso. Allo scadere del primo tempo poi il Newcastle resta anche in dieci uomini, complice l’espulsione di Gordon.
Nella ripresa bastano 20 secondi al Liverpool per raddoppiare il vantaggio. Cody Gakpo ha confezionato l’assist per Hugo Ekitike, che ha siglato la terza rete in altrettante gare con i Reds. La strada si mette completamente in discesa per la squadra guidata da Arne Slot, ma il Newcastle resta compatto nonostante il doppio svantaggio.
I Magpies al minuto 57° raccolgono i frutti dopo un intenso lavoro di squadra, accorciando le distanze con Bruno Guimaraes. Il gol del centrocampista regala speranza al pubblico di casa, mentre i bianconeri pochi minuti dopo perdono anche Sandro Tonali causa infortunio.
Pazzo Liverpool al St. James Park, 2-3 al Newcastle al 100°
I padroni di casa riescono a reggere l’urto degli attacchi dei Reds, organizzando la manovra offensiva con decisione. A due minuti dal 90esimo arriva anche il gol del pareggio, che fa esplodere il St. James Park.
Il clamoroso gol del pari è stato siglato da Osula, bravo a beffare Alisson in uscita direttamente su assist del portiere Pope. I tifosi di casa sono esplosi, pregustando un punto pesante conquistato in dieci uomini contro i campioni in carica della Premier League.
Favola Rio Ngumoha, urlo Liverpool al St. James Park
Una sostituzione illuminante di Arne Slot ha cambiato la storia del match nei minuti finali della gara.
Al 100° minuto di gioco il tracciante rasoterra di Salah viene raccolto in area di rigore dal classe 2008 Rio Ngumoha. L’attaccante 16enne supera il portiere del Newcastle, facendo esplodere di gioia i Reds ad un passo dal triplice fischio.