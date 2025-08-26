Tare fa uno sgarro enorme alla sua Lazio: Lotito ha già accettato | Affare da 30 milioni

Per rinforzare l’attacco del Milan il ds Igli Tare avrebbe deciso di puntare su un titolare della sua ex squadra, la Lazio di Claudio Lotito

Il Milan vuole e a questo punto deve correre ai ripari nel più breve tempo possibile. Il clamoroso ko interno contro la Cremonese nel match d’esordio del campionato obbliga la dirigenza a colmare quanto prima i difetti emersi nella sfida contro i grigiorossi.

Al netto dei due gol incassati, entrambi evitabili, le principali carenze del Diavolo si sono viste in attacco. L’assenza di Rafael Leao si è fatta sentire più del dovuto, anche a causa dell’ennesima pessima prova fornita da Santiago Gimenez.

Proprio per fare un punto della situazione e decidere le strategie da seguire sul mercato è andata in scena a Milanello una riunione tra i dirigenti e Massimiliano Allegri, nel corso della quale si è individuato il profilo giusto su cui puntare.

Uno dei nomi finiti sul taccuino di tare è quello di un attaccante che già milita in Serie A e che nella scorsa stagione ha realizzato 14 gol tra campionato e coppe. Si tratta di uno dei pilastri di una big del nostro campionato.

Tare pesca nella ‘sua’ Lazio: Allegri dà l’ok

Stiamo parlando di uno degli ultimi acquisti di alto livello della squadra capitolina prima del blocco del mercato che ha segnato questa lunga estate biancoceleste. Stiamo parlando di Valentin ‘Taty’ Castellanos, 27enne argentino arrivato dal Girona nel 2023.

Nonostante non sia un vero e proprio bomber di razza, Castellanos possiede le caratteristiche giuste per rivitalizzare un attacco spento e asfittico come quello del Milan. Per convincere il presidente Lotito a privarsi di Taty servono però non meno di 30 milioni di euro.

Il Milan vuole anche un altro attaccante

In base alle ultime notizie riportate dal sito de La Gazzetta dello Sport il Diavolo sarebbe a un passo dal 20enne centravanti danese dello Sporting Lisbona Conrad Harder, per il quale Igli Tare avrebbe deciso di spendere 24 milioni di euro fissi più 3 di bonus.

In parole povere una manciata di giorni l’attacco rossonero dovrebbe andare incontro a una vera e propria rivoluzione. La probabile accoppiata Castellanos-Harder può rappresentare un’opzione di grande interesse per Massimiliano Allegri, chiamato a riscattare già venerdì a Lecce il ko contro la Cremonese. Il Milan non può più sbagliare.