Salta Kolo Muani: la Juve prende un altro super bomber | 20 gol nello scorso campionato, ma ha 33 anni

Niente da fare per Kolo Muani: a quanto pare il ritorno del francese alla Juventus è impossibile. Damien Comolli pensa a un nuovo profilo

La speranza della Juventus di riprendere Kolo Muani per questa nuova stagione è ormai ridotta al lumicino. Anzi, secondo vari esperti di mercato a causa delle richieste sempre più esose da parte del Paris Saint Germain la trattativa tra i due club per il centravanti francese può considerarsi conclusa.

Una doccia gelata per i bianconeri e soprattutto per Igor Tudor che ha sperato fino all’ultimo di poter contare nuovamente su Kolo Muani. Il tecnico croato è rimasto stregato dalle qualità tecniche e fisiche del francese.

Il suo contributo alla sofferta qualificazione in Champions League della Juventus nella scorsa stagione è stato evidente e per questo tutti alla Continassa speravano di poterlo riabbracciare, magari stavolta a titolo definitivo.

La mancata cessione di Dusan Vlahovic e la richiesta monstre del club campione d’Europa hanno di fatto chiuso le porte a ritorno di Kolo Muani alla Juventus, ora costretta a virare su nuovi obiettivi.

Damien Comolli ha deciso, ecco il bomber per Tudor

Il direttore generale Damien Comolli ha studiato una serie di profili in grado di soddisfare le richieste di Tudor e al tempo stesso di non appesantire ulteriormente i conti della società. Il dirigente francese cercava dunque un attaccante di livello ma non troppo costoso.

Insomma, la classica occasione di mercato che negli ultimi giorni della sessione estiva può sempre saltare fuori. E che anche in questo caso sembra si sia materializzata: stiamo parlando di un bomber con la B maiuscola, uno dalla media realizzativa invidiabile.

La Juventus è pronta ad affondare il colpo

Lui è Chris Wood, centravanti neozelandese del Nottingham Forest che nella scorsa stagione ha realizzato la bellezza di 20 gol in Premier League. Attaccante completo, dal fisico imponente e dalla tecnica più che discreta, ha tutte le caratteristiche per farsi apprezzare da Tudor.

C’è un’unica controindicazione che in questo caso non è il costo del cartellino: Wood a dicembre compirà 34 anni, troppi per consentire ai bianconeri di impostare su di lui un progetto a media e lunga scadenza. Sono queste ore di riflessione in casa Juventus ma è difficile che Comolli decida di affondare il colpo per un calciatore così avanti negli anni.