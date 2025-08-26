Lo vogliamo riprendere: per il post Nico Gonzalez c’è un grande ritorno | La Juve completa il pacchetto esterni

La Juve cerca alternative offensive in caso di addio a Nico Gonzalez. Spunta il grande ritorno alla Continassa, i bianconeri completano il pacchetto offensivo.

Buona la prima per la Juventus di Igor Tudor. Al debutto in campionato i bianconeri hanno superato senza affanni il Parma, sconfiggendolo in casa per 2-0. Il tecnico croato ha raccolto i frutti del calciomercato estivo, lanciando dal primo minuto il centravanti Jonathan David. Il bomber canadese ha ripagato la fiducia dell’ex difensore, siglando il gol che ha sbloccato la gara nella ripresa.

A chiudere i giochi ci ha pensato poi Dusan Vlahovic, che ha avuto bisogno di pochi minuti per timbrare il cartellino alla prima giornata di campionato. Il serbo è subentrato nei minuti finali all’ex Lille e, sfruttando il secondo assist di giornata di un inspirato Yildiz, ha chiuso la gara per i suoi.

Nonostante la rete siglata il futuro del centravanti ex Fiorentina continua ad essere un tema caldo sul calciomercato in uscita della Juve. Il serbo è stato accostato a più riprese al Milan di Allegri ma i costi dell’operazione, soprattutto l’alto ingaggio percepito dalla punta, finora sono sembrati insormontabili.

I bianconeri danno ancora l’impressione di essere un cantiere aperto in attacco, dove non è certa la permanenza di un altro ex viola come Nico Gonzalez.

Erede Nico Gonzalez in Serie A: ritorno a sopresa

L’attaccante esterno argentino, subentrato proprio insieme a Vlahovic nel finale di gara, continua ad essere sul mercato in uscita della Juve. Damien Comolli cerca l’intesa per cedere l’ex Fiorentina, accostato all’Atletico Madrid di Simeone e non solo.

In Italia è stata segnalata la Roma di Gasperini sulle tracce dell’attaccante esterno. La trattativa per Sancho sembra essere arenata per i giallorossi, che potrebbero virare proprio sull’esterno offensivo in forza ai bianconeri.

Novità Juventus, Orsolini erede di Nico Gonzalez

In caso di fumata bianca in uscita i bianconeri si fionderebbero su nuovi obiettivi in entrata per completare il pacchetto offensivo a disposizione di Igor Tudor. Uno dei nomi accostati al taccuino bianconero porta al kosovaro Zhegrova, in forza al Lille, ma occhio alla pista interna in Serie A.

Fari puntati su Riccardo Orsolini, sempre più trascinatore nel Bologna di Italiano. L’attaccante esterno è dal 2018 in forza ai felsinei, che lo acquistarono proprio dalla Juve per circa 15 milioni di euro.