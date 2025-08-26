CRACK JUVENTUS: rottura tra Tudor e Gatti | Comolli lo mette sul mercato

Nonostante il buon esordio, nello spogliatoio della Juve le cose non vanno per il meglio: è rottura totale tra il tecnico croato e Federico Gatti. Vediamo che cosa è accaduto.

Le rotture nello spogliatoio tra calciatori e allenatori rappresentano una delle criticità più frequenti e delicate all’interno di una squadra di calcio. Tensioni di questo tipo possono nascere da diversi fattori: scelte tecniche contestate, gestione delle gerarchie, differenze caratteriali o semplicemente aspettative non soddisfatte. Quando il rapporto di fiducia tra il gruppo e l’allenatore si incrina, l’equilibrio complessivo della squadra ne risente inevitabilmente.

Un segnale ricorrente è la mancanza di coesione durante le partite, dove atteggiamenti individualistici o cali di rendimento possono riflettere conflitti interni. Non di rado, gli episodi emergono attraverso dichiarazioni pubbliche, gesti polemici o comportamenti in allenamento che tradiscono un distacco tra le parti. In queste circostanze, il ruolo della società diventa cruciale: mediare per ricomporre il rapporto oppure intervenire con decisioni drastiche, come il cambio di guida tecnica o la cessione di determinati giocatori.

Storicamente, i contrasti nello spogliatoio hanno inciso su intere stagioni, determinando successi mancati o campionati compromessi. Alcuni allenatori hanno saputo trasformare le fratture in occasioni di confronto, rafforzando l’identità del gruppo. In altri casi, però, le divisioni sono diventate insanabili.

Caos nello spogliatoio juventino

Una situazione di questo tipo la si sta vivendo con tutta probabilità in casa Juve. Nonostante il buon esordio, che ha visto la vittoria dei bianconeri sul Parma per 2-0, alla Continassa è scoppiata una vera e propria bomba.

A quanto pare infatti mister Igor Tudor sarebbe arrivato ai ferri corti con Federico Gatti. E la ragione avrebbe davvero del clamoroso.

Ecco che cosa è successo tra Gatti e Tudor

Di recente alcune fonti vicine alla Continassa hanno riportato la scelta di mister Igor Tudor sulle gerarchie per la fascia di capitano della Juve. Il primo è ovviamente Manuel Locatelli, seguito in ordine dai vari Bremer, Yildiz e Thuram. Solo dopo il centrocampista francese poi ci sarebbe Gatti.

Una decisione che a quanto pare non ha fatto molto piacere al difensore, che lo scorso anno ha spesso indossato la fascia, il quale avrebbe visto il tutto come un declassamento. E sebbene non ci sia stato alcuno scontro con il mister, di sicuro la cosa non è stata gradita.