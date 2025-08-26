“Contatto di lieve entità”: l’arbitro ammette l’errore su Cambiaso | Solo una giornata di squalifica

Inizia il campionato, e con esso le polemiche: l’arbitro confessa l’errore commesso su Cambiaso, che prenderà dunque una sola giornata di squalifica.

Con l’inizio della stagione di Serie A sono ricominciate anche le polemiche arbitrali, un tema che da anni accompagna costantemente il campionato italiano. Ogni giornata porta con sé episodi discussi, decisioni contestate e analisi approfondite che riempiono dibattiti televisivi e pagine di giornali. Rigori assegnati o negati, cartellini giudicati eccessivi o mancanti, fino agli episodi legati al fuorigioco e all’utilizzo del VAR: ogni dettaglio diventa materia di confronto.

Le contestazioni arrivano da più fronti. Dirigenti e allenatori lamentano talvolta mancanza di uniformità nei criteri, mentre tifosi e opinionisti amplificano il dibattito attraverso i social network. La tecnologia, introdotta per ridurre gli errori, non ha eliminato del tutto le discussioni, ma ha modificato la natura delle polemiche, spostando l’attenzione sulle interpretazioni e sull’applicazione dei protocolli.

Le autorità arbitrali continuano a lavorare per migliorare la formazione e la comunicazione, ma la pressione rimane altissima. In un campionato equilibrato, una singola decisione può pesare in modo significativo sulla classifica e sugli obiettivi stagionali delle squadre. Detto ciò, andiamo ad analizzare nello specifico uno dei primi casi nell’occhio del ciclone di questa prima giornata.

L’espulsione di Cambiaso nel mirino

Uno degli episodi che ha fatto parecchio discutere in questa giornata è quello che ha portato all’espulsione di Andrea Cambiaso nella sfida tra Juventus e Parma.

Il terzino bianconero, dopo essere stato spinto da Lovik, gli da una manata al volto, portando il direttore di gara Matteo Marcenaro ad estrarre il cartellino rosso diretto. Una decisione condivisa praticamente da tutti, anche se per qualcuno il contatto è di lieve entità.

”Contatto di lieve entità…”

”Cambiaso si divincola, sbraccia e poi da una manata all’avversario. Lieve entità, ma è giusto punire il gesto, secondo le indicazioni di Rocchi e in linea con l’anno scorso”.

Così l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha spiegato con un post sul proprio profilo Instagram il suo punto di vista sul contatto. Fallo ed espulsione giusta secondo lui dunque, sebbene appunto la manata sia stata a suo dire di lieve entità. Nessun errore da parte di Marcenaro quindi, e Cambiaso ora rischia seriamente le due giornate di squalifica.