Volano i cocci a Milanello | Allegri rompe con un suo uomo, ora pensa alle dimissioni

Esordio da incubo per il Milan in campionato: i rossoneri hanno perso in casa contro la Cremonese e a Milanello si respira già aria di crisi

Peggio di così non poteva andare. L’entusiasmo e l’ottimismo diffusisi a macchia d’olio in casa Milan alla vigilia dell’esordio in campionato sono evaporati insieme allo splendido gol in rovesciata con il quale Federico Bonazzoli ha regalato i tre punti alla Cremonese.

I grigiorossi di Nicola hanno espugnato il Meazza senza rubare assolutamente nulla e mettendo a nudo una serie di difetti che nelle amichevoli precampionato non erano emersi. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera si è così trasformato in un incubo.

Il clima di festa che ha accompagnato le prestazioni incoraggianti di Leao e compagni per tutta l’estate ha assunto le sembianze di un processo anticipato al tecnico livornese e al mercato finora condotto dal direttore sportivo Igli Tare.

Non solo, ma l’inopinata sconfitta incassata contro la Cremonese ha scatenato l’inevitabile valanga di polemiche e di dibattiti sulle piattaforme social, in cui più di qualcuno già invoca l’esonero dell’ex allenatore della Juventus.

Milanello è una polveriera, scatta la riunione d’urgenza

Allegri avrebbe insistito con la dirigenza per avere a disposizione quanto prima almeno un centravanti di alto profilo e da questo punto di vista tutte le strade portano a Dusan Vlahovic, che continua a vivere da separato in casa nella Juventus.

I malumori nei confronti del tecnico livornese però non mancano e addirittura sembra che all’interno stesso dello spogliatoio non tutti apprezzino i suoi metodi di lavoro. Quanto circola da qualche ora su Internet se fosse vero sarebbe un clamoroso segnale d’allarme.

L’insulto ad Allegri è agghiacciante ma la verità è forse un’altra

Il portale ‘Il calcio ignorante‘ ha riportato un commento del 20enne difensore spagnolo Alex Jimenez che nel corso di una conversazione online con un’amica avrebbe rivolto epiteti poco piacevoli nei confronti del suo nuovo tecnico.

“Allegri è un allenatore di m…a, scarso, non capisce niente“. In realtà sembra che il messaggio sia uscito da un profilo fake del giovane difensore di fascia. Resta il fatto che dopo appena una giornata di campionato la fiducia nei confronti di Super Max sia già pesantemente incrinata. La sfida di venerdì al Via del Mare contro il Lecce rischia di essere già decisiva.