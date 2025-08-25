ULTIM’ORA VLAHOVIC: ha accettato di ridursi l’ingaggio | Firmerà il rinnovo con la Juve

Con grande sorpresa il bomber serbo ha deciso di ridursi lo stipendio e di firmare il rinnovo del contratto con la Juve. L’annuncio è ufficiale.

E’ andata in archivio la prima giornata di campionato per la Juventus di Igor Tudor. La compagine torinese è partita alla grande, battendo per 2-0 il Parma. Un successo importante, che vale una gran partenza, ma che non è arrivato in maniera proprio agevole. I ragazzi di Cuesta infatti hanno venduto cara la pelle, e sono stati spesso pericolosi.

Allo stesso modo però la Vecchia Signora ha sfiorato a più riprese il vantaggio già nel primo tempo. Dopo il rischio ad inizio ripresa, sventato da Bremer su un tiro di Pellegrino, i bianconeri sono passati avanti grazie al nuovo acquisto David, che insacca in rete dopo un gran numero di Yildiz. La Juve sfiora più volte il raddoppio, ma resta in dieci uomini per una follia di Cambiaso.

Subito dopo il cartellino rosso però, su un’azione di contropiede orchestrata ancora una volta da un magnifico Kenan Yildiz, questa volta è Dusan Vlahovic ha firmare il definitivo 2-0. Entrato dalla panchina tra qualche mugugno del pubblico, il serbo non ha sprecato la chance, e ha chiuso la partita.

Il futuro di Vlahovic

La situazione del numero 9 juventino la conosciamo ormai tutti da tempo. Il bomber infatti ha rifiutato il rinnovo del contratto dalla Juve in quanto questo era al ribasso, ed è arrivato quasi allo scontro totale con la società.

Questi ultimi giorni di mercato dunque potrebbero cambiare di sicuro il suo destino. Nel frattempo però, come spesso accade, il suo futuro è oggetto di discussioni, anche nelle trasmissioni televisive. Ad esempio a Sky Calcio Club si è parlato parecchio di come potrebbero andare le cose per lui, e Beppe Bergomi ha ipotizzato una storia romantica, ma anche molto improbabile.

Rinnovo al ribasso per Vlahovic

Tra le varie ipotesi fatte per il suo futuro, Beppe Bergomi ha sventolato in studio l’idea di un accordo con la Juventus per un suo rinnovo al ribasso.

Uno scenario piuttosto romantico, che ad oggi però sembra essere quello meno probabile. Difficile infatti che il serbo torni sui suoi passi. Molto più probabile invece che vada a scadenza lasciando la Vecchia Signora a parametro zero.