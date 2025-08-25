Marotta fa un favore alla Juve: salta la trattativa per l’arrivo dell’attaccante | Mancava solo la firma

A sorpresa Beppe Marotta ha fatto un ‘regalo’ alla Juventus. Tutta colpa di una trattativa che proprio in extremis non si è concretizzata

Nel mondo del calcio, quanto meno quello italiano, le capacità di Beppe Marotta sono riconosciute all’unanimità da dirigenti, operatori, di mercato e dagli stessi calciatori. Del resto a parlare per l’attuale presidente dell’Inter è una carriera di altissimo profilo che lo ha portato ai vertici dirigenziali sia in Italia che in ambito internazionale.

La scalata del 68enne manager varesino è iniziata di fatto a Genova come direttore generale della Sampdoria, che anche grazie al suo splendido lavoro nel 2010 riuscì a conquistare una storica qualificazione ai playoff di Champions League.

Quel grande risultato convinse nella primavera del 2011 l’allora presidente della Juventus Andrea Agnelli a puntare su di lui per riportare in alto i bianconeri, reduci da almeno un paio di stagioni a dir poco fallimentari.

L’intuizione del manager torinese si rivelò più che giusta, alla luce dei 7 scudetti consecutivi vinti e delle due finali di Champions conquistate da Buffon e compagni fino al 2018 grazie soprattutto a una politica capace di coniugare sostenibilità economica ed elevata competitività.

Marotta, quando il miglior acquisto è quello che non si fa

Da sette anni Beppe Marotta è il plenipotenziario dell’Inter, il club che per lui ha rappresentato la sfida più difficile e al tempo stesso più affascinante della sua carriera e che ha ricostruito portandola ai vertici in Serie A e in Europa.

In questi giorni il manager lombardo è impegnato nelle trattative di mercato e proprio a una sessione estiva di tanti anni fa è legato un episodio curioso. All’epoca, eravamo nell’estate del 2014, la Juventus era in trattativa con il Verona per l’attaccante paraguaiano Juan Iturbe.

Marotta, una sconfitta trasformatasi in una grande vittoria

Iturbe era reduce da una grande stagione trascorsa in maglia gialloblu e aveva attirato le attenzioni di tutti i più importanti club italiani. Ad un certo punto l’ex gioiello del River Plate sembrava a un passo dal vestire la maglia bianconera ma proprio in extremis l’affare saltò per qualche divergenza con gli agenti del giocatore e per il prepotente inserimento della Roma che con l’allora direttore sportivo Walter Sabatini mise a segno il colpo di mercato.

A fare il colpo in realtà fu proprio la Juventus, alla luce del pessimo rendimento offerto dal piccolo attaccante sudamericano durante la successiva stagione. Alla fine anche in un acquisto mancato Marotta dimostrò tutte le sue grandi qualità.