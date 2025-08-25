Lazio presa a schiaffi dal Como, mani nei capelli per Sarri : il blocco sul mercato si fa sentire

L’esordio dei biancocelesti si trasforma in una Caporetto. La Lazio perde 2-0 a Como in un match senza storia. Stagione già compromessa?

Peggio di così non poteva proprio cominciare. L’esordio della Lazio in questo campionato rischia di scatenare da subito il vento della crisi, un vento che può prendere in breve le minacciose sembianze di una tempesta. La sconfitta dei biancocelesti al Sinigaglia di Como è una mazzata, una batosta che mette a nudo le enormi carenza dell’attuale rosa.

Si ha la netta sensazione che il blocco sul mercato imposto al club capitolino stia già facendo sentire le sue devastanti conseguenze su tutto l’ambiente. Lo stesso Maurizio Sarri è consapevole che senza poter operare in entrata e in uscita non ci sono margini di crescita.

La gara di Como è stata a dir poco esemplare da questo punto di vista: i padroni di casa hanno dominato in lungo e in largo fin dall’inizio e solo per l’imprecisione degli attaccanti di Fabregas il risultato è rimasto in equilibrio per tutto il primo tempo.

Gli oltre 100 milioni di euro investiti sul mercato dal ricchissimo club lariano sono serviti a costruire una rosa che sulla carta non deve porsi limiti. L’età media molto giovane potrebbe costituire un problema, ma fino a un certo punto.

Lazio, il futuro è nebuloso: Sarri attonito

Il Como ha tutto ciò che manca alla Lazio: entusiasmo, ambizione e consapevolezza della propria forza. I giovani talenti allenati da Fabregas sanno del resto di giocare in una squadra sostenuta da una proprietà ricchissima e generosa.

I fratelli Hartono puntano in alto e per raggiungere traguardi importanti non hanno badato a spese. Tutto il contrario della Lazio che da qualche anno deve fare i conti con il mancato rispetto dell’indice di liquidità e con un presidente che in 21 anni non ha mai varato un aumento di capitale.

Lotito è a un bivio: i tifosi sono esasperati

Non è un caso che proprio durante tutta l’estate una buona fetta della tifoseria ha contestato duramente, come forse mai prima, Claudio Lotito: l’imprenditore e senatore di Forza Italia potrebbe decidere dopo oltre 20 anni di presidenza di ascoltare eventuali proposte per l’acquisto della società.

A fronte di una tifoseria esasperata e sempre più insofferente, di una squadra e un allenatore che sanno di non poter competere per le prime posizioni della classifica, sembra forse arrivato il momento per Lotito di voltare pagina immaginando un futuro senza la Lazio.