La stagione è solo all’inizio, ma hanno già chiamato Roberto Mancini | Offerta ufficiale della società

L’ex ct della nazionale è stato già chiamato per una panchina importante, nonostante la stagione sia ancora all’inizio. C’è l’offerta ufficiale della società.

Nel calcio moderno il cambio di allenatore è diventato un passaggio quasi fisiologico durante la stagione. Le società, spinte dall’urgenza dei risultati, ricorrono spesso all’esonero come soluzione immediata a crisi di gioco o di classifica. I numeri parlano chiaro: difficilmente un campionato si conclude senza una lunga serie di avvicendamenti in panchina.

Il fenomeno nasce dall’elevata pressione economica e mediatica che circonda le squadre. Un ciclo di sconfitte può ridurre drasticamente il valore del club, sia in termini di immagine sia di incassi. Da qui l’idea, radicata ma discutibile, che un cambio tecnico possa portare una scossa psicologica utile a invertire la rotta. In alcuni casi funziona: il nuovo allenatore riesce a ridare compattezza e motivazioni al gruppo. Tuttavia, non mancano esempi opposti, dove la sostituzione genera solo ulteriore instabilità.

Il ricorso sistematico al cambio di guida tecnica evidenzia anche una certa fragilità progettuale. L’assenza di programmazione a lungo termine porta molte dirigenze a privilegiare soluzioni tampone rispetto a strategie strutturate. Detto ciò, nella stagione attuale una situazione di questo tipo potrebbe verificarsi ancora prima del previsto.

Primi cambi di guida tecnica

Nonostante siamo solo agli albori della nuova stagione calcistica, potrebbero esserci già alcune novità dal punto di vista della panchina per alcuni club. Uno su tutti avrebbe infatti già individuato il nome da prendere per il futuro della squadra.

Stiamo parlando di Roberto Mancini, fermo ormai da quasi un anno dopo la fine della sua esperienza da commissario tecnico della selezione saudita, e che vorrebbe tornare in pista con un nuovo progetto. Vediamo però nello specifico quale società avrebbe intenzione di prenderlo.

Chiamato Roberto Mancini in panchina

Nonostante in grandi risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni, in particolare nella passata stagione dove la squadra è tornata in Europa, il Nottingham Forest sta valutando di esonerare Nuno Espirito Santo. Il tecnico portoghese ha da tempo alcuni dissapori con la società, che sta pensando di cambiare allenatore.

Qualora venisse presa tale decisione, il club inglese dovrebbe virare su un nuovo mister, e ad oggi tra i tanti profili in corsa spunta anche quello di Roberto Mancini, che conosce bene la Premier League.