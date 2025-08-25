Gli avvocati sentenziano: carcere e multa pesante | Indagato per frode fiscale dopo aver vinto tutto al Milan

Un ex grande campione che in Italia ha entusiasmato sia i tifosi del Milan che gli appassionati di calcio è stato accusato di frode fiscale

La storia del Milan è fatto soprattutto di grandi campioni, di tanti autentici fuoriclasse che hanno contribuito a fare del club meneghino il più vincente in campo internazionale nella storia del calcio italiano.

In particolare sotto la presidenza di Silvio Berlusconi il Diavolo ha vissuto gli anni più belli della sua storia, stagioni ricche di successi sia in Italia che in Europa e che hanno reso il Milan un modello da seguire in tutto il mondo e se possibile da emulare.

Elencare tutti i grandi campioni che hanno vestito la maglia rossonera dalla seconda metà degli anni ottanta del secolo scorso e nei primi dieci anni del terzo millennio è un esercizio quanto mai complesso.

Uno di questi dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso, peraltro con un certo successo, la carriera da dirigente. Non a Milano o in Italia, ma nel suo Paese nella cui Nazionale è stato per un decennio un punto fermo e un idolo dei tifosi.

L’ex Milan è sotto accusa, ipotesi di reato molto pesanti

Si tratta di Manuel Rui Costa, al Milan dal 2001 al 2006 e prima ancora stella incontrastata della Fiorentina insieme al ‘gemello’ Gabriel Batistuta. Trequartista portoghese dalla classe cristallina, dopo aver smesso di giocare è tornato in Portogallo per lavorare nel club della sua vita, il Benfica.

Prima dirigente e poi presidente del club di Lisbona, Rui Costa qualche mese fa è stato ufficialmente indagato dalla magistratura portoghese per un caso sospetto di induzione indebita di vantaggio e frode fiscale.

Frode fiscale e appropriazione indebita, l’ex Milan ora trema

Secondo l’ipotesi formulata dagli inquirenti almeno una decina di anni fa quattro dirigenti del Benfica compreso Rui Costa elaborarono un piano per sottrarre ingenti somme al club attraverso operazioni fittizie di intermediazione di giocatori. Queste operazioni sarebbero intercorse in particolare tra il Benfica e il Vitoria di Setubal e avrebbero sottratto in tutto più di 6,7 milioni di euro al Benfica stesso.

Durante il periodo preso in esame dagli investigatori portoghesi il presidente del club era Luis Filipe Vieira mentre Rui Costa il suo braccio destro. In un comunicato pubblicato sui suoi profili social l’ex trequartista del Milan si è dichiarato del tutto estraneo ai reati di cui è stato accusato.