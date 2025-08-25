Bufera John Cena: ha firmato un contratto scandaloso | È andato contro ogni diritto umano

L’ennesima polemica travolge il celebre wrestler e attore americano John Cena. Il casus belli è un contratto firmato dallo stesso lottatore

Negli Stati Uniti c’è chi lo considera una sorta di ‘Presidente ombra’ per via della sua straordinaria popolarità. Sta di fatto che John Cena è ad oggi uno dei personaggi più conosciuti e per molti aspetti discussi nei 50 stati che formano la federazione americana.

Lottatore professionista, poi wrestler di enorme successo, infine rapper e attore di fortunate serie TV. Una figura poliedrica e dalle mille risorse, un autentico istrione e uomo di spettacolo a tutto tondo.

Ormai da parecchio tempo John Cena è sulla cresta dell’onda e la sua popolarità non è stata mai scalfita, neanche da qualche discussa e discutibile controversia che lo ha visto imporsi come protagonista in negativo.

Cena ha fatto parlare di sé per svariate ragioni, non ultima una vita privata a dir poco turbolenta. L’ex campione di wrestling ha spesso campeggiato sulle prime pagine delle principali riviste americane di gossip.

John Cena, ennesimo scandalo nella sua vita: i dettagli

Tra le tante relazioni avute da Cena quella che ha più suscitato interesse e curiosità nell’opinione pubblica è la storia avuta con la sua illustre e bellissima collega Nikki Bella. Un amore intenso e appassionato ma non privo di feroci contrasti e incomprensioni.

Inizialmente intenzionata a non sposarsi e a non avere figli a causa delle rispettive carriere, la coppia ha successivamente cambiato idea: John Cena ha infatti chiesto a Nikki di sposarlo sul ring di WrestleMania 33 il 2 aprile 2017. Appena un anno dopo però i due si sono separati a causa della volontà di John di non avere figli.

Il divorzio è stato inevitabile, buttata fuori di casa

Prima di poter andare a vivere con John Cena però Nikki Bella dovette firmare un lunghissimo e articolato contratto di convivenza. A redigerlo fu John Cena in persona che lo infarcì di clausole di ogni tipo, anche le più umilianti per la sua compagna.

Una in particolare scatenò durissime polemiche: Nikki Bella era definita una semplice “ospite” che in caso di rottura avrebbe dovuto lasciare subito la casa. Una scelta che mandò definitivamente in crisi la loro relazione e finì anche nel reality Total Bellas. Alla fine nonostante i preparativi per il matrimonio la coppia si lasciò nel 2018 a poche settimane dalle nozze.