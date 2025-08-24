Salta un colpaccio in Serie A: tutta colpa di…una macchina | Il calciatore si tira indietro dopo un guasto all’auto

La storia del calcio mercato è piena zeppa di trattative sfumate per vari contrattempi, a volte perfino esilaranti. Ecco una di quelle storie

Il calcio mercato è da sempre la fiera dei sogni soprattutto per i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo. Durante l’estate non c’è un solo tifoso che non desideri che la propria squadra del cuore riesca a dotarsi di grandi campioni così da poter sognare grandi traguardi.

È una costante di ogni campagna acquisti che peraltro più o meno da sempre nella storia del calcio è segnata da vicende molto particolari, alcune decisamente curiose. Come quelle trattative che date per chiuse saltano a un passo dal traguardo.

Esistono poi casi ancora più eclatanti che hanno visto per protagonisti calciatori celebri i quali hanno addirittura rinunciato a un ingaggio sicuro stracciando un contratto già ampiamente firmato.

Appartiene a questa curiosa categoria un grande numero uno del passato, un portiere che ha raggiunto l’apice della carriera nel 1994 quando conquistò con la sua Nazionale il titolo di campione del mondo.

Serie A, la decisione presa all’improvviso: tifosi spiazzati

Non è un caso unico ma senza dubbio estremamente raro. In questa vicenda tra l’altro a giocare un ruolo fondamentale è stata la religione: ebbene sì, il giocatore in questione si è sempre nutrito di un profondo sentimento religioso che una volta ebbe un’influenza decisiva nella sua carriera.

La fede religiosa tra l’altro è un tratto comune a molti professionisti del pallone: in Brasile ad esempio è sempre esistita un’associazione denominata ‘Atleti di Dio‘ e che accoglieva tutti i campioni dello sport animati da una sincera religiosità.

“Basta con il calcio, questo è un segno”. Contratto stracciato

I fatti in questione risalgono a settembre 2004. Il portiere della nazionale brasiliana Claudio Taffarel era diretto ad Empoli per il primo allenamento con la sua nuova squadra. Per i toscani si trattava di un colpo straordinario. Durante il viaggio però sull’autostrada A1 la macchina del brasiliano ebbe un guasto.

Taffarel, religiosissimo, lo interpretò come un segno divino, e prese una decisione inaspettata e clamorosa, quella di rescindere il contratto con l’Empoli e di dire addio al calcio giocato. Lo stesso numero uno verdeoro rivelerà in seguito: “Chiedo scusa alla società e perdono a Dio, ma il guaio alla macchina mi ha fatto pensare. Ho capito di aver chiuso con questo sport“. Alla faccia della scaramanzia.