Offerti dei soldi per far retrocedere la Juventus: scoppia lo scandalo in Serie A | L’indagine non lascia dubbi

Un altro clamoroso scandalo rischia di travolgere la Serie A. Qualcuno avrebbe offerto del denaro per mandare la Juventus in Serie B

Come risultanza del più importante e rilevante scandalo nella storia del calcio italiano che più di qualcuno ha soprannominato ‘Moggiopoli’ in quanto il principale accusato era l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi, i bianconeri furono condannati alla retrocessione in Serie B.

Un verdetto clamoroso che ha stravolto inerzia ed equilibri all’interno del calcio italiano e ribaltato per almeno un lustro le gerarchie della Serie A. La Juventus per oltre cinque anni è rimasta lontana dal vertice del campionato.

Soltanto nell’estate del 2011 con l’arrivo in panchina di Antonio Conte e la presidenza di Andrea Agnelli i bianconeri hanno ricominciato a dettare legge in Italia sfiorando in due occasioni anche la conquista della Champions League.

Se è vero che chi vince di più è anche il più detestato, alla Juventus spetta per distacco e di diritto la palma del club più odiato d’Italia. I sostenitori delle squadre rivali, in primis Inter e Napoli, sognano anzi di rivedere il club della famiglia Agnelli sprofondare ancora una volta nella serie cadetta.

La Juventus ancora in Serie B? Pronti a pagare purché accada

C’è anche chi pur di veder realizzato uno scenario del genere sarebbe disposto a pagare di tasca propria. A darne notizia è NG Italia, il segmento italiano del colosso bancario olandese ING, presente con oltre 40 milioni di clienti in 100 Paesi in tutto il mondo, attraverso il suo ING People Insights Lab in collaborazione con YouGov.

I suddetti importanti enti privati hanno condotto una dettagliata analisi formatasi attraverso un sondaggio effettuato presso un determinato numero di tifosi italiani in merito al rapporto tra calcio e denaro nel nostro Paese.

I risultati sono clamorosi, eppure è tutto vero

Ai tifosi sono stati posti una serie di quesiti che spaziano dal tradire la propria squadra del cuore in cambio di soldi alle follie che si potrebbero realizzare in cambio dello Scudetto. Il risultato più sorprendente è stato raggiunto come risposta a un’altra domanda.

Il quesito è molto chiaro ed è rivolta a tutti i tifosi: “Paghereste di tasca vostra per vedere la squadra rivale retrocedere nella categoria inferiore?“. Ebbene, ben due tifosi su dieci hanno risposto affermativamente. Uno su dieci spenderebbe la bellezza di 500 euro, il 9% anche oltre.