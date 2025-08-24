Il ritorno di una leggenda: riecco Pavel Nedved | Pronto un ruolo di spicco in dirigenza

Dopo aver lasciato la Juventus Pavel Nedved si è trasferito in Arabia Saudita ma il richiamo del calcio italiano sembra irresistibile

I tifosi della Juventus ancora lo rimpiangono e non sono pochi quelli che vorrebbero rivederlo come dirigente di spicco del club bianconero. Pavel Nedved è diventato nel corso degli anni un vero beniamino dei sostenitori juventini, prima come calciatore e poi come vicepresidente.

Una carica che l’ex centrocampista ceco ha ricoperto fino al mese di novembre del 2022 quando insieme a tutti i componenti del consiglio di amministrazione con a capo il presidente Andrea Agnelli rassegnò le dimissioni.

Dimissioni resesi necessarie a causa del processo sportivo che il club piemontese si trovò ad affrontare per la vicenda delle cosiddette plusvalenze fittizie. Come molti ricordano Nedved fu squalificato per 8 mesi dalla Corte Federale d’Appello della FIGC a gennaio del 2023.

In realtà qualche tempo dopo, nel mese di maggio, lo stesso ex centrocampista fu prosciolto da ogni addebito e gli fu in tal modo consentito di tornare a lavorare nel mondo del calcio. Ritorno che avvenne di lì a poco.

Nedved torna a furor di popolo, tifosi al settimo cielo

Negli ultimi due anni però Nedved ha preferito allontanarsi dal nostro Paese e proprio per questo a gennaio del 2025 dopo un anno e mezzo di inattività ha accettato la proposta del club saudita dell’Al-Shabab che lo ha voluto a tutti i costi nel ruolo di direttore sportivo.

Un’esperienza durata lo spazio di 150 giorni o poco più. Al suo ritorno in patria Nedved, considerato una leggenda vivente del calcio ceco, è stato ingaggiato dalla Federazione come direttore generale delle nazionali maschili maggiore e Under 21.

Il ritorno in Italia non è utopia, ecco perché

Un incarico intrigante e molto stimolante che però non ha tolto a Nedved il desiderio di tornare in Italia, il Paese in cui ha vissuto per ben 29 anni e in cui è diventato calciatore di livello mondiale prima e dirigente capace poi.

Il suo ritorno però non sarebbe ancora alla Juventus dove non troverebbe più spazio, ma nella società che lo acquistò, all’epoca semisconosciuto, nell’estate del 1996. Stiamo parlando della Lazio, il suo primo grande amore. Nel club biancoceleste l’ex centrocampista ricoprirebbe un ruolo di spicco, una sorta di direttore generale con ampie deleghe, secondo soltanto al presidente Claudio Lotito.