Il Milan sogna in grande: occhi sul nuovo Kakà | Tare prepara il blitz per regalarlo ad Allegri

Il mercato del Milan non è ancora finito. Anzi, il direttore sportivo Igli Tare vuole mettere a segno un altro colpo di grande livello

Negli ultimi dieci giorni il Milan è salito in cattedra riuscendo a mettere a segno alcuni colpi di un certo spessore. Dal centrocampista Jashari al difensore belga De Winter fino al terzino destro svizzero Zachary Athekame, i rossoneri hanno soddisfatto in pieno le richieste di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, che resta comunque in attesa di sviluppi sulla vicenda che riguarda il possibile passaggio in rossonero di Dusan Vlahovic, può contare su una rosa rinnovata e nuovamente affamata di risultati importanti.

Il lavoro della dirigenza, in particolare del direttore sportivo Igli Tare, sta portando i frutti sperati. Almeno in sede di mercato il Diavolo sembra aver cambiato marcia da tutti i punti di vista per la gioia dei suoi tifosi.

La casella degli arrivi però potrebbe non essersi chiusa qui. L’ex ds della Lazio infatti è in cerca di qualche altro talento con cui completare la rosa garantendo ad Allegri qualche alternativa di livello in più.

Milan, ecco il nuovo obiettivo: Allegri sogna il colpo a effetto

A quanto pare il Milan starebbe seguendo con particolare attenzione un ventenne talento brasiliano che ricorderebbe da vicino per qualità e caratteristiche tecniche una leggenda recente della storia rossonera, vale a dire il grande Kakà.

Questo giovanissimo trequartista è stato acquistato un anno fa dal club saudita dell’Al-Nassr, quello in cui milita Cristiano Ronaldo. A quanto pare però Angelo Gabriel Borges Damaceno, questo il suo nome, vuole tornare in Europa.

Tare vuole il talento emergente del calcio mondiale

Per strappare Angelo al ricchissimo club saudita servirebbe una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro, ma Tare è convinto di poterlo acquistare a meno. Da qui alla conclusione del mercato estivo il ds rossonero farà di tutto per assicurarselo.

Nel frattempo non si perde di vista la ‘questione Vlahovic’: il centravanti serbo piace da matti ad Allegri che si considera una sorta di suo pigmalione e farebbe di tutto per portarlo a Milano. Non sembra ancora arrivato però il momento giusto: la trattativa con la Juventus potrebbe sbloccarsi solo in prossimità della chiusura di questa sessione estiva. Sullo sfondo resta in piedi l’ipotesi Hojlund, ma ad oggi il centravanti danese è solo un’alternativa di lusso.