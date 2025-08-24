I giocatori con maggiore QI nella storia: tra i primi 5 c’è un italiano | La classifica completa

L’intelligenza ha rappresentato un fattore discriminante tra i calciatori. Esiste in proposito una classifica di quelli più intelligenti

Il tocco di palla, la tecnica individuale, il dribbling, la velocità e il tiro in porta sono le caratteristiche principali che un calciatore deve possedere, il presupposto essenziale affinché la sua carriera possa decollare e raggiungere il più alto livello possibile.

Eppure esiste un fattore, una prerogativa snobbata dagli stessi critici che si può considerare di vitale importanza nello sviluppo della vicenda agonistica di un giocatore. Una qualità come l’intelligenza infatti è d’aiuto anche nello sport e nel calcio in particolare.

Per citare un esempio caro a tutti gli appassionati di sport, una leggenda della boxe mondiale come Mohammed Alì è riuscito a nel corso della sua favolosa carriera a battere pugili superiori a lui per potenza e prestanza fisica anche grazie a un quoziente intellettivo fuori dal comune.

In una disciplina a squadre la capacità di leggere il gioco e di conseguenza di anticipare le giocate degli avversari può risultare determinante. E nel calcio una prerogativa del genere può garantire vantaggi enormi da tutti i punti di vista.

Il Quoziente Intellettivo più alto? 5 giocatori dettano legge

Una società specializzata in proposito, GIVEMESPORT, ha chiesto allo strumento ‘Grok AI di X’ di stilare una classifica dei calciatori più dotati a livello intellettivo. Una graduatoria che ha offerto risultati di un certo interesse.

Secondo ‘Grok AI di X’ il calciatore più intelligente nella storia del pallone è stato Johann Cruyff, il leader e trascinatore della grande Ajax e soprattutto della Nazionale olandese che sfiorò la conquista del titolo mondiale nell’edizione del 1974.

Alle spalle di Cruyff tanti campioni, anche un italiano

Alle spalle del ‘profeta’ del calcio totale si piazza la ‘Pulce’ Leo Messi, l’unico autentico erede di Maradona, il fuoriclasse che ha riportato il titolo iridato in Argentina dopo 36 anni di astinenza. Il terzo gradino del podio spetta invece a Zinedine Zidane, anche lui campione inarrivabile di una Francia spettacolare e vincente.

Al 4/o e al 5/o posto spiccano due giocatori molto simili, registi raffinati e illuminatori del gioco nelle rispettive squadre: lo spagnolo Xavi Hernandez, per anni fulcro del Barcellona e della Spagna campione di tutto e il ‘nostro Andrea Pirlo. L’ultimo titolo mondiale vinto dall’Italia porta il marchio indelebile del ‘maestro’, inimitabile direttore d’orchestra di squadre di grande livello come Milan e Juventus. Un piazzamento più che meritato.