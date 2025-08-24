Allarme a Trigoria: Gasperini perde un difensore per un mese | Massara deve prendere subito un’alternativa

Si è acceso all’improvviso il mercato in casa Roma: tra cessioni e acquisti di peso Gasperini ha lanciato l’allarme per la prossima stagione

Sono momenti a dir poco frenetici quelli vissuti in casa Roma. Le notizie di queste ultime ore raccontano di un club attivissimo sia in entrata che in uscita. Con tanto di rabbia e contestazione da parte dei tifosi esplose su tutte le piattaforme social.

In estrema sintesi il direttore sportivo Ricky Massara, pur di accontentare le pressanti richieste di Gian Piero Gasperini in merito all’arrivo di un paio di innesti di alto livello nel reparto d’attacco, ha preso una decisione discussa e discutibile.

L’ex dirigente del Milan ha infatti optato per sacrificare uno dei punti fermi della squadra giallorossa, il centrocampista francese Manu Koné. Arrivato l’estate scorsa per 18 milioni di euro dai tedeschi del Borussia Monchengladbach, il mediano è stato proposto all’Inter.

La cessione del pupillo di Didier Deschamps è stata vista come l’unica soluzione per reperire la liquidità necessaria a centrare i colpi voluti da Gasperini. Acquisti che portano i nomi di Leon Bailey e soprattutto di Jadon Sancho.

Roma, scatta l’allarme: Gasperini sul piede di guerra

Il giamaicano dell’Aston Villa dovrebbe arrivare in prestito con semplice diritto di riscatto mentre per l’ala del Manchester United si ragiona su un prestito oneroso con riscatto obbligatorio fissato a 20 milioni di euro più bonus.

Il doppio probabile colpo in attacco non è servito però a placare l’ira dei tifosi romanisti che sui social hanno lanciato pesanti critiche nei confronti del presidente Dan Friedkin, reo di non coltivare grandi ambizioni per il presente e il futuro della società giallorossa.

Il mercato chiude l’1 settembre, Gasperini vuole un altro acquisto

I possibili arrivi dei due attaccanti non sembrano bastare a Gasperini: l’ex allenatore dell’Atalanta avrebbe infatti chiesto al ds Massara l’ingaggio di un difensore centrale che possa prendere il posto di Evan Ndicka per tutto il mese di gennaio.

Il 26enne centrale delle nazionale ivoriana sarà infatti impegnato dopo Natale nella nuova edizione della Coppa d’Africa, un appuntamento a cui tiene molto e dunque per almeno 5 settimane non sarà a disposizione del tecnico di Grugliasco. Il quale avverte la necessità di poter avere un difensore in più proprio in vista di questa grave assenza. Il mercato è in fermento.