Putiferio Juve, sfuma la cessione all’ultimo minuto: non ha superato le visite mediche | Torna alla Continassa

Il mercato riserva spesso e volentieri colpi di scena, sorprese e affari che sfumano in extremis. Anche in casa Juventus ne sanno qualcosa

La storia del calciomercato contiene un’aneddotica ricchissima, centinaia di vicende curiose e intriganti che hanno origine dalla notte dei tempi. Trattative già chiuse e poi saltate per un dettaglio, affari considerati impossibili andati clamorosamente a buon fine.

Anche in casa Juventus in tanti anni di trattative si è assistito sia a grandi colpi messi a segno, sia in entrata che in uscita, che ad acquisti sfumati proprio in dirittura d’arrivo. Nulla però che abbia impedito ai bianconeri di mantenersi costantemente ai vertici del calcio italiano.

Molti sostenitori juventini ricordano ad esempio quella che ad oggi è forse l’operazione in uscita più clamorosa e discussa della storia del club, la cessione di Zinedine Zidane al Real Madrid per 150 miliardi di lire avvenuta nell’estate del 2001.

Molti anni dopo un’altra cessione, ancora più rilevante dal punto di vista strettamente economico, fu realizzata dal presidente Andrea Agnelli che nel 2016 riempì le casse della società con i 126 milioni di euro incassati dalla vendita di Paul Pogba al Manchester United.

Juventus, la cessione salta all’improvviso: era tutto fatto

Non andò invece a buon fine a giugno del 2019 un’altra operazione in uscita, questa molto meno rilevante sotto l’aspetto finanziario. In quell’estate di mercato che vedeva i bianconeri freschi della conquista dell’ottavo scudetto consecutivo l’allora direttore sportivo Fabio Paratici cedette un giocatore della rosa in Portogallo.

Stiamo parlando di Mattia Perin, all’epoca 26enne portiere originario di Latina reduce da stagioni disputate ad alto livello con la maglia del Genoa e approdato alla Juventus per svolgere il ruolo di vice di Wojciech Szczęsny.

Tutta colpa di alcuni problemi fisici

Perin fu venduto ad un club prestigioso e di importanti ambizioni come il Benfica che investì la cifra non indifferente di 15 milioni di euro solo per il costo del cartellino. L’accordo con la società lusitana era stato trovato per 2.5 milioni a stagione in un contratto triennale, ma alla fine l’affare non andò in porto.

Perin, che in effetti nel corso della sua carriera è stato vittima di parecchi infortuni, non superò le canoniche visite mediche e il club di Lisbona lo rimandò in Italia senza il contratto firmato. Nonostante i tentativi di riaprire la trattativa Perin rimase in Italia e alla Juventus, dove peraltro si trova ancora oggi.