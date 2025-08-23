MELE 2 € al kg: prima gridava per i gol, ora per vendere la frutta | Ha giocato con Juve e Napoli

Una storia davvero curiosa e originale, quella di un calciatore che ha conosciuto fama e gloria con Napoli e Juve ma adesso vende la frutta

Quando un calciatore che nel corso della sua carriera ha ottenuto grandi vittorie e successi sia a livello individuale che di squadra decide di ritirarsi, il suo futuro in genere resta legato al mondo del pallone. È accaduto spesso in passato e continua ad accadere adesso.

Quasi non si contano i campioni che in un modo o nell’altro hanno continuato ad occuparsi di calcio anche se con un ruolo diverso da quello a cui erano abituati. Questo però è un caso molto diverso.

In realtà esistono giocatori che nel momento di scegliere cosa fare dopo aver appeso gli scarpini al chiodo preferiscono cambiare completamente vita cimentandosi in attività molto diverse, anche in ambito imprenditoriale.

Del resto non sono pochi i giocatori che scelgono di reinvestire i guadagni ottenuti nel corso della loro carriera in ambiti molto distanti da quello del calcio, anche solo per la curiosità di provare qualcosa di nuovo e per loro inedito.

L’uomo dei cosiddetti ‘gol pesanti’

Nel caso in questione abbiamo a che fare con un ex attaccante sudamericano che una ventina d’anni fa si è fatto apprezzare da tifosi e addetti ai lavori indossando la maglia di due grandi del calcio italiano come la Juventus e il Napoli.

Uruguaiano purosangue, nato a Montevideo nel 1978, durante la sua lunga carriera è stato in qualche modo l’uomo dei gol pesanti. I tifosi bianconeri ad esempio ricordano benissimo la sua zampata vincente a Barcellona nella sfida valida per i quarti di Champions League del 2003. Un gol che regalò alla Juventus la qualificazione in semifinale.

Dai campi di calcio a quelli della frutta

Stiamo parlando di Marcelo Zalayeta, soprannominato ‘El Panteron’, che dopo aver annunciato il suo ritiro nel 2015, ha deciso di cambiare radicalmente vita. Una scelta curiosa per un ex calciatore che nessuno si sarebbe mai aspettato: “Il mio progetto è aprire un chiosco di frutta e verdura con i miei genitori“, le parole che spiazzarono tutti.

Un progetto andato ampiamente a buon fine e a cui l’ex centravanti di Juventus e Napoli tiene davvero tanto. Ora Zalayeta vive e lavora nel settore del commercio dei prodotti agricoli, una attività che svolge con successo.