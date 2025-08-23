L’assurda ossessione di Kobe Bryant: lo ha accompagnato fino alla morte | Il retroscena venuto a galla anni dopo

Kobe Bryant è stato uno dei più grandi giocatori di basket della storia dell’NBA. Non tutti sanno che ‘soffriva’ di una vera ossessione

Una storia meravigliosa, appassionante, un percorso quasi fiabesco trasformatosi in un incubo senza fine. La vita e soprattutto la morte di Kobe Bryant sono la parabola più esaltante e al tempo stesso dolorosa nella storia dello sport negli Stati Uniti d’America.

Kobe è stato senza ombra di dubbio uno dei fuoriclasse più amati dell’NBA, un cestista che ha segnato la storia di questo sport e soprattutto dei Los Angeles Lakers con i quali ha conquistato la bellezza di 5 titoli nazionali.

La storia di Bryant è tra l’altro intrecciata con il nostro Paese: Kobe è infatti figlio di Joe Bryant, cestista americano che dal 1986 al 1991 giocò nel campionato italiano di basket in tre città diverse: Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.

Dei suoi anni trascorsi nel ‘Bel Paese’ Kobe ha sempre mantenuto splendidi ricordi, quelli di un bambino che aveva già deciso di seguire le orme paterne. Il figlio però ha superato alla grande il padre, a sua volta ottimo giocatore.

Bryant, la morte assurda che spezzò il cuore dell’America

Era il 26 gennaio del 2020 quando l’ormai ex stella dei Los Angeles Lakers decollò insieme alla figlia di tredici anni e altre sette persone dall’aeroporto della Contea di Orange-John Wayne, in California, a bordo di un elicottero.

Il velivolo precipitò prendendo fuoco per cause che a distanza di un quarto di secolo non sono mai state del tutto chiarite. Secondo i primi rapporti l’elicottero si schiantò a causa della nebbia fitta ma al termine dell’indagine durata cinque mesi lo schianto venne attribuito a un errore del pilota.

L’ossessione di Bryant raccontata da un grande giornalista

Non c’è dubbio che Kobe Bryant sia stato un fuoriclasse assoluto e un professionista ossessionato dalla forma fisica. Il giornalista e narratore Federico Buffa in un podcast ha svelato un inedito retroscena. “Bryant alle 6 del mattino dell’11 settembre del 2001 era sveglio e tutto sudato. Sapete perché?“.

“Era sveglio perché la notte non riusciva a dormire sapendo che in quel momento qualcun altro magari a New York si stava allenando per poterlo battere. Vincere ed allenarsi per lui era un’ossessione“. Un atleta da urlo, un campione che non sarà mai dimenticato.