Kelly vattene via: Chiellini ha preso il suo erede naturale | Bruciata la concorrenza dell’Inter

Giorgio Chiellini mette alla porta Kelly e prende il suo erede naturale, bruciando la concorrenza dei rivali interisti.

Il calciomercato si avvicina alla sua fase conclusiva, momento sempre particolarmente intenso per club, procuratori e calciatori. Dopo settimane di trattative, sondaggi e operazioni già concluse, gli ultimi giorni diventano spesso decisivi per definire le rose che affronteranno la nuova stagione. È il periodo in cui le società cercano di colmare le ultime lacune, rinforzare reparti specifici o alleggerire la rosa cedendo giocatori non più centrali nel progetto tecnico.

La chiusura del mercato comporta una pressione crescente: le trattative si fanno più rapide, le valutazioni economiche devono trovare un punto d’incontro e le formule di trasferimento, dai prestiti con opzione di riscatto alle cessioni definitive, assumono un ruolo fondamentale. Anche i calciatori vivono giorni intensi, spesso in attesa di capire se rimarranno nella squadra d’origine o se cambieranno maglia all’ultimo momento.

Gli ultimi giorni di mercato rappresentano anche una fase di equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità finanziaria. Le società lavorano per trovare il giusto compromesso tra qualità in campo e stabilità economica, in un contesto sempre più regolato dalle normative sul fair play finanziario. Con la chiusura imminente, il calciomercato si prepara dunque a scrivere le sue ultime pagine, destinate a definire in modo decisivo l’assetto delle squadre per l’intera stagione.

La Juve deve ancora completare la rosa

Sebbene manchi sempre meno alla chiusura del calciomercato, sono diverse le squadre che devono ancora completare il proprio organico. Una di queste è di sicuro la Juventus.

Il club bianconero è alla ricerca di diversi rinforzi, e uno di questi potrebbe essere in difesa. Tuttavia il colpo si potrà concludere solamente qualora venisse ceduto Lloyd Kelly.

Chiellini accelera per il colpaccio

Stando agli ultimi rumors, la Juventus, tramite Giorgio Chiellini, avrebbe messo nel mirino Solet, reduce da sei mesi importanti con la maglia dell’Udinese.

Si tratta di un nome importante, che piace anche all’Inter, a cui la Vecchia Signora farebbe volentieri un torto. Come dicevamo in precedenza però, prima di piazzare questo colpo, la società torinese dovrebbe cedere Lloyd Kelly. E ad oggi la cosa pare abbastanza difficile.