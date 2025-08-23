Incontro Marotta-ADL: affare concluso in un battibaleno | Il Napoli prende il tassello mancante per Conte

Si scalda il mercato sull’asse Inter-Napoli. Decisivo un incontro tra i due presidenti De Laurentiis e Marotta. A gioire è Antonio Conte

In casa Napoli nessuno avrebbe mai immaginato che a colmare un’importante lacuna creatasi nella rosa fosse addirittura l’Inter. Invece sono proprio i nerazzurri, principali rivali nella corsa allo scudetto della scorsa stagione, ad aver scatenato l’entusiasmo di Antonio Conte e dei tifosi azzurri.

Com’è noto qualche giorno fa una doccia fredda si è abbattuta sui campioni d’Italia: durante l’ultima amichevole precampionato contro i greci dell’Olympiakos, Romelu Lukaku si è procurato un infortunio muscolare rivelatosi molto più grave del previsto.

Gli accertamenti a cui il centravanti belga è stato sottoposto hanno evidenziato una profonda lesione e di alto grado al retto femorale della coscia sinistra, un ko che terrà Big Rom lontano dai campi per almeno 4 mesi.

Un’autentica mazzata per il Napoli e per Conte che adesso si ritrova in organico con un solo centravanti a disposizione, il nuovo acquisto Lorenzo Lucca. Troppo poco per affrontare al meglio una stagione tanto ricca di impegni.

Inter e Napoli trovano l’accordo, l’affare è chiuso

La dirigenza azzurra si è così trovata costretta a tornare sul mercato per coprire la falla creata dall’infortunio dell’ex bomber di Chelsea ed Inter. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha iniziato a sondare diverse opzioni.

Il favorito numero uno fino a qualche giorno fa era il danese Rasmus Hojlund, centravanti danese ormai fuori dai piani del Manchester United che non a caso è disposto a cederlo entro la fine della campagna acquisti anche a titolo definitivo.

Napoli, arriva il bomber di scorta: Conte può sorridere

La trattativa per riportare in Italia l’ex gioiello dell’Atalanta si è rivelata però molto più difficile del previsto e per tale ragione il ds del Napoli non ha avuto altra scelta che cambiare obiettivo. Ad uscire dallo stallo ha pensato però il presidente De Laurentiis che in prima persona ha trovato l’attaccante che fa al caso del Napoli.

Nel corso di un mini vertice andato in scena con il presidente dell’Inter Beppe Marotta il patron azzurro ha incassato l’ok per il 33enne centravanti iraniano Mehdi Taremi reduce da una stagione tutt’altro che esaltante e di cui Cristian Chivu farebbe volentieri a meno. Sarà dunque l’ex stella del Porto il bomber di scorta di Conte in attesa del ritorno di Lukaku.