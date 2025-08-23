Bufera arbitri, denuncia contro la UEFA: la finale è da rigiocare | L’episodio nel mirino

Ancora una volta gli arbitri finiscono nella bufera: stavolta nel mirino è un noto fischietto internazionale spesso oggetto di contestazioni

Gli arbitri sono da sempre la categoria più discussa e contestata del mondo del calcio. Molto più di dirigenti, allenatori e degli stessi calciatori. Gli errori dei fischietti pesano forse di più soprattutto perché il direttore di gara, nel suo ruolo di giudice ‘terzo’, non dovrebbe incidere sul risultato di una partita.

Eppure le gare decise da qualche svarione di un fischietto quasi non si contano e di tutti si conserva, da parte di tifosi e appassionati. un ricordo indelebile. Un esempio per tutti riguarda un episodio passato alla storia.

Nella memoria dei sostenitori dell’Inter resterà stampata per sempre l’immagine del fallo di Mark Iuliano ai danni di Ronaldo il Fenomeno nel match scudetto tra la Juventus di Lippi e i nerazzurri di Gigi Simoni a maggio del 1998.

Se ne potrebbero citare a decine, ma uno dei più recenti risale ad una finale di Europa League disputatasi a maggio del 2023 nel catino della Puskas Arena di Budapest che vide una squadra italiana recriminare per alcuni errori arbitrali ai più apparsi evidenti.

UEFA, una finale condizionata dall’arbitro

Tutto nasce da un post pubblicato sul suo profilo X dal centrocampista serbo Nemanja Matic contenente il video del contestato tocco di mano in piena area di rigore del centrocampista del Siviglia, Fernando, nel corso della finale di Europa League 2022-2023 tra la Roma di José Mourinho e gli andalusi.

Il 37enne Matic ha poi accompagnato il video con un breve ma esplicito quesito che non ha avuto bisogno di troppe interpretazioni. “Due anni dopo ho ancora bisogno di una risposta. Era rigore?“.

La rabbia di tutto l’ambiente contro l’arbitro Taylor

Le centinaia di riposte, quasi tutte inviate da tifosi romanisti, sono state univoche: “Assolutamente sì, non c’è nemmeno da discuterne“, il senso e il contenuto dei messaggi pubblicati sulla bacheca di Matic.

L’episodio contestatissimo dai giocatori giallorossi e da tutta la panchina scaturì da un cross di sinistro dello stesso centrocampista a una manciata di minuti dal termine dei tempi regolamentari e non fu sanzionato dall’arbitro Anthony Taylor, né rivisto al VAR. La partita terminò 1-1 e la Roma fu poi sconfitta ai calci di rigore rigori. Il dibattito su quel discusso e discutibile episodio rimane comunque ancora aperto a due anni di distanza.