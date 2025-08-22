ULTIM’ORA US OPEN: forfait di Alcaraz e Sinner | Avremo un nuovo vincitore

Alcaraz e Sinner sono pronti per gli Open degli Stati Uniti - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

A sette giorni dall’inizio degli Open degli Stati Uniti spunta una clamorosa ipotesi che vede Sinner ed Alcaraz esclusi dalla vittoria finale

L’ultimo Grande Slam di questo sensazionale 2025 per il tennis mondiale è ormai alle porte. Tra appena una settimana tutti i migliori giocatori del ranking ATP si affronteranno sugli ormai consueti campi in cemento di Flushing Meadows a New York con l’obiettivo di conquistare gli US Open.

Finora i tre precedenti grandi eventi dello Slam hanno visto il ‘nostro’ Jannik Sinner trionfare in Australia e a Wimbledon, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz si è aggiudicato gli Internazionali di Francia battendo in un’epica finale proprio il fuoriclasse italiano.

Tutto lascia credere e immaginare che anche negli Stati Uniti si assisterà all’ennesima sfida tra i due indiscussi numeri uno della classifica mondiale. Un match infinito che vede per ora in vantaggio il talento di Murcia.

Sinner però dopo la sconfitta a dir poco rocambolesca nella finale del Roland Garros ha reagito alla grande prendendosi una straordinaria rivincita sui campi dell’Old England Club, dove ha ottenuto un successo storico.

Us Open, Alcaraz e Sinner non vinceranno: tifosi sconvolti

La sensazione che pervade la stragrande maggioranza degli appassionati di tennis è che per i prossimi anni tutti i grandi tornei saranno caratterizzati dal duopolio Sinner-Alcaraz, con i due fenomeni a dividersi gloria e successi.

Eppure c’è chi proprio in vista dei prossimi US Open prevede un esito a dir poco clamoroso, che nessuno in questo momento immagina o si azzarda a pronosticare. Un utente delle piattaforme social ha indovinato finora tutte le finali dei tornei dello Slam di questo 2025.

Alcaraz e Sinner eliminati subito, la previsione è assurda

Secondo la sua previsione già pubblicata sui profili social la finale di Flushing Meadows del 2025 vedrà affrontarsi il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. Entrambi ‘vittime’ della soverchiante superiorità di Alcaraz e Sinner, in questa edizione degli US Open riusciranno a prendersi la loro fragorosa rivincita.

Per la cronaca sarebbe il tennista russo ad aggiudicarsi il prestigioso torneo americano, un successo che gli darebbe la possibilità di tornare ai livelli più alti della classifica mondiale. Insomma, questa volta Alcaraz e Sinner vedranno la finale come due spettatori qualsiasi. Sarà davvero così? Non resta che attendere qualche settimane per scoprirlo.