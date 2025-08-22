Pacchetto completo, Miretti più Tiago Djalo: 20 milioni per Comolli | Giocheranno ancora in Italia

Il direttore generale bianconero è pronto a chiudere una doppia operazione in uscita: Tiago Djalo e Fabio Miretti ceduti in un altra squadra di Serie A.

Nel calcio moderno il tema dei calciatori in esubero è diventato centrale durante ogni finestra di calciomercato. Le squadre, soprattutto quelle di vertice, si trovano spesso con una rosa troppo ampia, frutto di acquisti passati non sempre azzeccati o di cambi di allenatore che modificano gerarchie e moduli tattici. Questi giocatori, pur essendo professionisti di livello, finiscono ai margini del progetto tecnico e diventano un peso economico rilevante, vista l’incidenza degli ingaggi sui bilanci societari.

Il mercato degli esuberi è complesso: non sempre è facile trovare acquirenti disposti a coprire stipendi elevati o a investire su profili che non hanno avuto continuità. Spesso le società devono ricorrere a formule creative, come prestiti con diritto o obbligo di riscatto, o a cessioni con parte dell’ingaggio pagata dal club cedente. Alcuni calciatori invece accettano di abbassare le proprie pretese pur di tornare protagonisti altrove.

Per le società piazzare gli esuberi significa liberare risorse da reinvestire su nuovi innesti, mentre per i calciatori rappresenta l’occasione di rilanciarsi in un contesto più adatto. Così, dietro le grandi operazioni di mercato, si muove un sottobosco fatto di trattative silenziose ma decisive per l’equilibrio tecnico ed economico delle squadre.

Diversi esuberi in casa Juve

Una delle squadre che più di tutte ha degli esuberi è senza dubbio la Juventus. Sono tanti i calciatori che la società bianconera dovrà piazzare. Proprio nelle scorse ore però il direttore generale Comolli sembra averne ceduti due.

Stiamo parlando di Tiago Djalo e Fabio Miretti, che sono ormai ad un passo dal trasferimento in un altro club di Serie A. Vediamo però insieme di quale si tratta.

Ecco chi li prende

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Bologna sarebbe interessato ad entrambi i giocatori, per rafforzare ancora la rosa in vista della partecipazione alla prossima Europa League.

Per accaparrarseli il ds Giovanni Sartori dovrebbe sborsare una cifra di circa 20 milioni di euro. Nulla di esagerato, ma comunque una somma importante sia per i felsinei che per la Juve, pronta ad incassare da questo doppio addio.