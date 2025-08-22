L’Inter si mangia le mani: ha regalato un fenomeno al Milan | Trattativa chiusa troppo presto

Mentre sul campo tra Inter e Milan sono sempre state scintille, sul mercato i due club hanno spesso fatto affari. Esiste un caso clamoroso

Quello tra Inter e Milan è considerato da sempre e da tutti, appassionati di calcio e osservatori, il derby di maggior prestigio e dal più alto lignaggio calcistico. I due club di Milano in fondo sono quelli che hanno vinto di più in Europa e che si contendono il primato nella capitale economica del nostro Paese.

La rivalità tra le due tifoserie è ovviamente molto accesa ma al netto del desiderio legittimo di ciascuno dei due club di sopravanzare l’altro, fuori dal terreno di gioco i rapporti tra le società sono sempre stati molto buoni.

In alcuni periodo le relazioni sono state così proficue da spingere i rispettivi dirigenti a concludere svariate operazioni di mercato. Ad andare per la maggiore, soprattutto all’inizio degli anni 2000, sono stati gli scambi tra giocatori.

Così, a differenza di altre r forse più accese rivalità cittadine, i calciatori che hanno vestito sia la maglia dell’Inter che quella del Milan quasi non si contano. Gli esempi sono molteplici, ma possiamo limitarci a citarne alcuni tra i più rappresentativi.

Inter e Milan, il derby è solo in campo: fuori c’è amicizia

Ronaldo il Fenomeno, Christian Vieri, Antonio Cassano, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli e per ultimo Hakan Calhanoglu hanno giocato sia con i rossoneri che con i nerazzurri. Sei grandissimi giocatori che senza farsi troppi problemi sono stati protagonisti in entrambi i club meneghini.

Risale invece al 2002 un’operazione di mercato passata alla storia come un capolavoro del Milan e un abbaglio clamoroso da parte dei cugini dell’Inter. Lo scambio fu ideato e architettato dall’amministratore delegato rossonero Adriano Galliani e dall’allora presidente nerazzurro Massimo Moratti.

Lo scambio che a Milano ancora fa discutere

L’allora tecnico interista, l’argentino Hector Cuper, chiese l’acquisto del terzino sinistro Francesco Coco, tornato al Milan dopo un’ottima stagione trascorsa in prestito al Barcellona. Carlo Ancelotti, allenatore rossonero, diede il suo via libera purché in cambio arrivasse il centrocampista olandese Clarence Seedorf.

L’operazione andò in porto con uno scambio alla pari ma a guadagnarci fu solo e soltanto il Diavolo che trovò nell’ex Real Madrid uno dei pilastri della squadra che dal 2002 al 2007 disputò la bellezza di tre finali di Champions League vincendone due.