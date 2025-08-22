La Fiorentina sbriga la pratica: 3-0 al Polissya | Kean impazzisce e viene espulso

I viola archiviano la pratica già nella gara d’andata per l’accesso alla fase a gironi della Conference League. Al ritorno sarà una formalità.

Si inizia a respirare odore di calcio vero. Con la Serie A che prenderà il via questo weekend, e con il calciomercato che è entrato ormai nella sua fase più calda, dove i club chiudono gli ultimi affari, ci sono già i primi impegni ufficiali per le squadre.

Sono i preliminari delle coppe europee a far assaggiare ai tifosi un po’ di calcio in attesa del campionato. E ieri sera è toccato alla Fiorentina, che nella gara di andata del playoff di Conference League ha sfidato il Polissya.

Una gara che come prevedibile è stata a senso unico, con la squadra di Stefano Pioli che si è imposta con un netto 3-0, nonostante sia rimasta in 10 a causa della follia di Moise Kean, espulso sul finire del primo tempo.

Secco 3-0 della Fiorentina nella gara di andata

La viola parte subito forte, e all’ottavo minuto passa avanti grazie ad un autogol causato da una deviazione di Kudryk nella propria porta. La squadra toscana insiste, anche se i padroni di casa non rinunciano ad attaccare, ma al 32esimo la Fiorentina raddoppia grazie ad una sassata di Robin Gosens dentro l’area di rigore.

La partita potrebbe prendere una nuova piega allo scadere della prima frazione di gioco, quando Moise Kean, dopo che è stato provocato, con un avversario che gli ha tirato le treccine, viene espulso in seguito ad una terribile gomitata rifilata ad un avversario. Ma nella ripresa il copione non cambia, e al 69esimo Albert Gudmundsson, al termine di una grande azione personale, sigla il definitivo 3-0, che mette una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Ritorno settimana prossima, sembra una formalità

Ora per sancire l’ufficialità del passaggio del turno, la Fiorentina dovrà giocare giovedì prossimo allo stadio Artemio Franchi, sempre alle ore 20.00, in quella che appunto sembra una pura formalità.

Nel frattempo però i viola dovranno affrontare il loro esordio in campionato a Cagliari questa domenica, alle ore 18.30. Staremo a vedere se i risultati saranno gli stessi dell’Europa.