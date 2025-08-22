Follia Juventus: colpo da oltre 200 milioni di euro | È l’acquisto più costoso nella storia del calcio

Colpo pazzesco della Vecchia Signora, che ha chiuso ufficialmente l’acquisto più costoso della storia del calcio per oltre 200 mln di euro.

Nel mondo del calcio moderno, i costi legati a cartellini e stipendi hanno raggiunto cifre molto elevate, diventando un elemento centrale nelle dinamiche del mercato e nella gestione delle società sportive. I trasferimenti dei calciatori, soprattutto quelli di alto livello, spesso comportano investimenti che superano le centinaia di milioni di euro. Queste cifre includono non solo il costo del cartellino, ma anche commissioni agli agenti e bonus legati a prestazioni o obiettivi futuri.

Parallelamente, gli stipendi rappresentano una parte significativa delle spese dei club. I calciatori più richiesti percepiscono ingaggi annuali che possono superare le decine di milioni, ai quali si aggiungono premi, diritti d’immagine e bonus legati ai risultati sportivi. Questa dinamica si riflette sui bilanci societari, dove la voce relativa al costo del personale è spesso la più rilevante.

Le società calcistiche devono quindi bilanciare investimenti e ricavi, basandosi su fonti come diritti televisivi, sponsor, biglietteria e merchandising. La gestione dei costi diventa cruciale per mantenere la sostenibilità economica, anche alla luce delle regole imposte dal fair play finanziario. I cartellini milionari e gli stipendi elevati costituiscono così uno degli aspetti più caratterizzanti e discussi del calcio contemporaneo, influenzando strategie e prospettive di lungo periodo.

Follia di mercato della Juventus

E’ inutile dire che paragonati a quelli attuali, i costi del passato sono davvero miseri. Ma cosa accadrebbe se quei trasferimenti venissero messi a segno oggi?

Una situazione di questo tipo l’ha provata ad immaginare il portale Planet Football, il quale ha rivalutato un vecchio trasferimento della Juventus, lasciando tutti senza parole.

Un acquisto da quasi 250 milioni di euro

Nel 1992 la Juventus acquistò Gianluca Vialli dalla Sampdoria per 26,4 miliardi di lire, ovvero circa 13 milioni e mezzo di euro attuali. Una somma che oggi sembrerebbe minuscola, ma che per l’epoca era enorme.

Tuttavia stando al ragionamento fatto dal portale, rivalutando questa cifra con l’inflazione, quel trasferimento varrebbe oggi oltre 240 milioni. Un record incredibile, che andrebbe a superare persino Neymar al PSG.