Come Marco Van Basten: si ritira per il troppo dolore | Addio dopo 200 presenze in Serie A

Questo calciatore, dopo 200 presenze in Serie A, si ritira dal calcio a causa dei troppi dolori fisici. Un po’ come il grande Marco van Basten.

Marco van Basten, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio, fu costretto a ritirarsi prematuramente dall’attività agonistica a causa dei gravi problemi fisici che lo accompagnarono per gran parte della sua carriera. Esploso con la maglia dell’Ajax prima di trasferirsi al Milan nel 1987, dove divenne protagonista di un ciclo vincente che segnò un’epoca, il suo percorso è stato martoriato dai guai fisici.

Nonostante i successi, tre Palloni d’Oro, numerosi trofei nazionali e internazionali, oltre a reti memorabili, la sua carriera fu segnata dai dolori cronici alla caviglia destra, sottoposta a diversi interventi chirurgici. L’infortunio si rivelò più grave del previsto e, con il passare del tempo, le possibilità di recupero divennero sempre più ridotte. Dopo una lunga serie di tentativi di rientro, van Basten giocò la sua ultima partita ufficiale nel 1993, all’età di soli 28 anni.

Seguì un lungo periodo di speranze e terapie, ma nel 1995 arrivò l’annuncio ufficiale del ritiro, dovuto all’impossibilità di sostenere ancora i carichi fisici richiesti dall’attività professionistica. La carriera di van Basten resta un simbolo della grandezza sportiva limitata dagli infortuni: un talento straordinario che, pur fermatosi troppo presto, lasciò un segno indelebile nella storia del calcio mondiale.

Un altro calciatore sulle orme di van Basten

Sulle orme di Marco van Basten, seppur con una carriera totalmente diversa, c’è un altro giocatore di Serie A, che dopo quasi 200 presenze nel massimo campionato italiano ha deciso di dire addio al calcio.

Stiamo parlando di Jakub Jankto, che ha deciso di appendere le scarpe al chiodo a causa del troppo dolore causatogli da un recente infortunio.

”Ho provato a superare il dolore”

“Ho ricevuto molti messaggi per sapere se continuo la mia carriera nel calcio. Purtroppo no. La ragione è semplice: ho subito un grave infortunio alla caviglia. Ho provato a superare il dolore ma purtroppo non sono riuscito a continuare: avverto sempre forti dolori. Non sono in grado di andare avanti e per questo motivo ho deciso di lasciare il calcio professionistico”.

Queste le parole di Jankto ai microfoni di Repubblica, che ha spiegato i motivi del suo addio al calcio dopo un anno passato totalmente ai box con la maglia del Cagliari.