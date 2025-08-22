Clamoroso Gattuso: arriva una terribile denuncia ai suoi danni | Deve lasciare la panchina della nazionale

Un problema in più per il CT della Nazionale italiana Rino Gattuso. Un suo ex collaboratore lo ha denunciato e ora rischia il processo

C’è grande attesa tra tutti gli appassionati di calcio e soprattutto tra coloro che trepidano per le vicende della Nazionale italiana in vista delle prime convocazioni ufficiali diramate da Rino Gattuso.

Il nuovo commissario tecnico azzurro è ancora al lavoro sull’elenco dei giocatori che saranno chiamati per le gare contro Estonia e Israele e tra quale giorno annuncerà la lista di tutti i calciatori che lunedì 1 settembre dovranno presentarsi nel ritiro di Coverciano.

Durante tutta l’estate l’ex allenatore di Milan e Napoli ha fatto visita ai centri sportivi di tutte le big del nostro campionato, alla ricerca di informazioni dai suoi colleghi in merito a calciatori da lui monitorati con maggiore attenzione.

Del resto le prossime sono due gare che l’Italia deve assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno in classifica dalla Norvegia. La qualificazione ai Mondiali del 2026 è appesa a un filo e per riuscire ad andare negli Stati Uniti è obbligatorio centrare 6 punti contro estoni e israeliani.

Gattuso, guai in vista: la denuncia è già partita

Rino Gattuso però rischia di affrontare i suoi due primi impegni da CT con una spada di Damocle sulla testa. Il tecnico calabrese infatti deve fare i conti con una denuncia a suo carico partita proprio in questi ultimi giorni.

Una vicenda fastidiosa, se non addirittura sgradevole, di cui il tecnico avrebbe volentieri fatto a meno. Una storia venuta alla luce grazie al programma ‘Le Iene’ in onda sulle reti Mediaset qualche mese fa. I fatti risalgono alla stagione 2022-2023.

I legali sono già in azione, Gattuso è pronto a difendersi

All’epoca Gattuso sedeva sulla panchina del Valencia e in quell’occasione si avvalse della collaborazione di un docente universitario, un neuropsicologo dello sport, un professionista che il CT azzurro conosceva da molto tempo e al quale affidò il compito di monitorare le prestazioni mentali dei calciatori. A gennaio del 2023 Gattuso rassegnò le dimissioni da tecnico del Valencia e da quel momento i contatti tra i due si interruppero.

Lo psicologo a distanza di tempo ha inviato un videomessaggio rivolto proprio a Gattuso rivendicando il suo diritto ad essere retribuito per il lavoro svolto. La risposta del CT azzurro non si è fatta attendere: “Gli dissi che non c’erano soldi ma che se si fosse comportato bene qualcosa gli avrei dato. Ha sbagliato a inviarmi un’e-mail con la sua parcella, non erano questi gli accordi“, la replica di Gattuso ai microfoni de ‘Le Iene’. Lo psicologo però ha deciso di denunciare Gattuso attraverso i suoi legali. Vedremo come andrà a finire.