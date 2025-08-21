Salta il colpaccio alla Roma, l’attaccante aveva già fatto le valigie | Il tecnico ha bloccato tutto

Era tutto pronto per la firma del colpaccio offensivo in casa Roma dalla rivale di Serie A. L’attaccante aveva già svuotato l’armadietto ma il tecnico ha bloccato l’operazione.

Ci sono tanti esempi di colpi saltati all’ultima curva nel calciomercato della Roma. Questa estate sembrava tutto fatto per il colombiano Richard Rios, prima che il centrocampista firmasse con il Benfica.

Il calciomercato, nel corso degli anni, ci ha insegnato che anche le trattative più avanzate possono sfumare in qualsiasi momento. A volte nemmeno accordi firmati e comunicati riescono a far stare tranquilli i tifosi. Per l’intromissione di altre squadre, ma anche perché il giocatore in questione cambia idea e decide di restare dov’è, un altro esempio in casa Roma è rappresentato dal brasiliano Malcolm.

L’ala sudamericana era in viaggio per Roma, quando il Barcellona si inserisce nella trattativa e lo strappa ai giallorossi. Ma è solo uno dei più recenti esempi di beffa in quel di Trigoria.

C’è per esempio la mano di Luciano Moggi nel 1994: la Roma ha di fatto chiuso per Paulo Sousa e Ciro Ferrara.

Roma beffata dopo l’accordo con l’attaccante

Franco Sensi, che ha da poco rilevato anche le quote di Mezzaroma diventando l’unico proprietario della Società, dà mandato al dirigente di chiudere con lo Sporting Lisbona per il centrocampista. Che invece finisce alla Juventus.

Più di recente i giallorossi avevano praticamente chiuso per l’attaccante Adrian Mutu, salvo poi la retromarcia innestata dalla Fiorentina.

Così è saltato Mutu alla Roma

L’ex attaccante rumeno ha svelato tutto intorno al suo mancato passaggio in giallorosso. Mutu ha dichiarato: “Avevo le valigie fatte per trasferirmi alla Roma, poi è arrivata la telefonata di Diego Della Valle e mi disse che era saltato tutto. Prandelli non voleva che andassi“, ha spiegato a ‘Sky Sport’.

Successivamente il rumeno è diventato un protagonista della squadra viola, restano nel cuore dei tifosi della Fiorentina. Il suo mancato passaggio nella Capitale rappresenta uno dei più grandi “what if” del campionato italiano. Di sicuro i tifosi giallorossi avrebbero apprezzato le sue giocate ed il suo attaccamento alla maglia in una piazza focosa come quella giallorossa.