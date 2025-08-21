Roma, Gasperini con le mani nei capelli: Bailey va subito ko. Salterà le prime due gare di campionato

Inizia nel peggiore dei modi la stagione della Roma. L’attaccante giamaicano Leon Bailey si fa male durante il suo primo allenamento

Una doccia gelata ancora prima dell’inizio del campionato. Di certo il cammino della ‘nuova’ Roma di Gian Piero Gasperini inizia sotto una cattiva stella e le premesse a poche ore dall’esordio in campionato contro il Bologna non sono confortanti.

L’ultimo calciatore arrivato a Trigoria, peraltro al termine di una trattativa piuttosto lunga, è finito subito ko. Facciamo riferimento a Leon Bailey, 28enne attaccante giamaicano che il club giallorosso ha ingaggiato dall’Aston Villa con la formula del prestito e diritto di riscatto.

Bailey è arrivato nella Capitale salutato da qualche decina di tifosi entusiasti ai quali l’ex gioiello del Bayer Leverkusen ha risposto urlando un più che convinto e sincero, “Forza Roma!”. Poi la corsa a Trigoria per visite mediche e primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

A quanto pare proprio al termine della seduta nel calciare in porta il pallone Bailey ha avvertito una fitta alla gamba con relativa e consequenziale smorfia di dolore. Gli accertamenti sono previsti tra giovedì e venerdì, ma il forfait contro il Bologna è scontato.

Gasperini è furioso, il ko di Bailey non ci voleva

Se le prime sensazioni dei medici della Roma saranno confermate dagli accertamenti diagnostici Leon Bailey salterà sia il match contro i felsinei che quello in trasferta contro il Pisa in programma sabato 30 agosto.

La prima data possibile per il suo ritorno in campo è domenica 14 settembre, il giorno della sfida casalinga contro il Torino di Marco Baroni. Una tegola non da poco per Gian Piero Gasperini che da tempo reclamava l’arrivo di un attaccante esterno.

Un nuovo innesto dal mercato, Gasp chiama i Friedkin

L’ex allenatore dell’Atalanta, anche alla luce dell’infortunio di Bailey, ha alzato ancora di più la voce nei confronti del presidente Dan Friedkin nel richiedere un ulteriore nuovo innesto nel reparto offensivo.

Non è un mistero come il sogno del tecnico di Grugliasco sia Jadon Sancho, il 25enne attaccante inglese che il Manchester United ha di fatto messo fuori rosa cercando di convincerlo ad accettare il trasferimento in giallorosso. Solo il suo arrivo a Trigoria placherebbe l’ira funesta di Gasperini: il problema è che in questo momento l’attaccante inglese non è convinto di ripartire dall’Italia e soprattutto dalla Roma.