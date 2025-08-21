Pugni, schiaffi e addio: Rabiot torna in Serie A | Chiuso l’affare in prestito con diritto di riscatto

Il centrocampista francese, dopo il caos generato a Marsiglia, è pronto a tornare in Italia. Affare fatto per il prestito con diritto di riscatto.

Le liti tra compagni di squadra nel mondo del calcio rappresentano un fenomeno che accompagna da sempre la vita dei club e delle nazionali. Si tratta di episodi che possono nascere in diversi contesti: durante gli allenamenti, negli spogliatoi o persino in campo durante le partite. Le cause principali sono spesso legate a tensioni emotive, competizione interna per un posto da titolare, divergenze tattiche o incomprensioni caratteriali.

Il calcio, essendo uno sport di squadra, richiede coesione e collaborazione costante. Tuttavia, l’elevata pressione dei risultati, l’attenzione mediatica e le aspettative dei tifosi possono accentuare i conflitti. In alcuni casi, le liti restano circoscritte e si risolvono rapidamente con il dialogo, mentre in altre situazioni possono generare fratture più profonde, incidendo sulla serenità del gruppo.

Le società sportive e gli staff tecnici hanno un ruolo fondamentale nella gestione di questi episodi, cercando di ridurre l’impatto sul rendimento collettivo. Riunioni interne, mediazioni e attività volte a rafforzare la coesione sono strumenti utilizzati per ristabilire un clima sereno. Ciò però purtroppo non è riuscito in casa Marsiglia, dove di recente si è scatenato un caos totale.

Rissa a Marsiglia, Rabiot finisce sul mercato

Al termine della prima partita di campionato un episodio di questo tipo, ma piuttosto grave, si è scatenato in casa Marsiglia. Adrien Rabiot e Jonathan Rowe infatti sono arrivati alle mani al termine della prima gara di campionato.

Una rissa tremenda, che ha visto i due andare su tutte le furie e scatenare il caos, e che ha spinto la società a metterli entrambi sul mercato. Ed è proprio per quanto riguarda il centrocampista francese ex Juve però che nelle scorse ore sono arrivate delle clamorose novità.

Rabiot torna in Serie A

Il centrocampista transalpino, finito sul mercato, piacerebbe a diversi club italiani. A farsi avanti però potrebbe essere il Milan, dove Max Allegri spingerebbe forte per il suo acquisto.

Dal canto suo il giocatore accetterebbe volentieri la destinazione. Servirà però che il club rossonero trovi un accordo economico con il Marsiglia, che però vista la situazione dovrà scendere a patti senza opporre troppa resistenza.